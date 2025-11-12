Doppelpack gegen Altglienicke: CFC-Kicker Grimaldi spielt sich in die Herzen der Fans

Beim Match gegen die VSG Altglienicke war CFC-Spieler Maurizio Grimaldi der Mann des Abends! Er sorgte mit seinem Doppelpack für Begeisterung.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Einer aus der Riege der jungen Wilden beim Chemnitzer FC spielt sich in die Herzen der Fans: Maurizio Grimaldi (23) sorgte mit seinem Doppelpack beim 2:2 gegen die VSG Altglienicke für Begeisterung auf den Rängen.

Maurizio Grimaldi (23) schoss in den letzten beiden Spielen vier Tore. Entsprechend groß war die Freude, wie hier gegen Altglienicke.
Maurizio Grimaldi (23) schoss in den letzten beiden Spielen vier Tore. Entsprechend groß war die Freude, wie hier gegen Altglienicke.  © Picture Point/Gabor Krieg

"Dass es trotzdem nur für einen Punkt gereicht hat, ist natürlich ärgerlich", meinte der 23-Jährige, der bereits eine Woche zuvor beim 4:1 in Meuselwitz zwei Tore erzielt hatte.

"Beim ersten Treffer gegen Altglienicke kam der Ball perfekt auf mich zu. Alle rufen: Schieß! Ich habe geschossen, das Ding fliegt rein. Beim 2:1 laufe ich allein auf die Kette zu, gehe am Gegenspieler vorbei und ziele auf die lange Ecke", beschrieb Grimaldi sein viertes und fünftes Saisontor.

Der gebürtige Wolfsburger ist hinter Dejan Bozic (32) zweitbester Torjäger in der Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37). Aus dem Spiel heraus ist Grimaldi sogar besser. Bozic erzielte vier seiner sechs Tore vom Elfmeterpunkt.

Sorgen um CFC-Keeper! Verpasst Adamczyk das Derby in Zwickau?
Chemnitzer FC Sorgen um CFC-Keeper! Verpasst Adamczyk das Derby in Zwickau?

"Wir haben in der zweiten Halbzeit das System umgestellt, standen etwas breiter. Da hat das auch mit dem Anlaufen besser geklappt. Und wir kamen zu mehr Torchancen", blickt Grimaldi auf den vergangenen Spieltag zurück: "Spielerisch waren die Berliner super drauf. Sie stehen nicht umsonst auf Platz vier in dieser starken Liga."

CFC-Torjäger Grimaldi freut sich auf heißes FSV-Derby

Mit diesem Direktschuss erzielte Maurizio Grimaldi (Nr. 23) am Freitagabend den 1:1-Ausgleich für den CFC.
Mit diesem Direktschuss erzielte Maurizio Grimaldi (Nr. 23) am Freitagabend den 1:1-Ausgleich für den CFC.  © imago/HärtelPRESS

Die ist für Grimaldi absolutes Neuland. In den vergangenen Jahren spielte er mit USI Lupo-Martini Wolfsburg in der Oberliga Niedersachsen.

Mit seiner Verpflichtung gelang den Himmelblauen ein Glücksgriff. Vorsorglich hat Sportdirektor Chris Löwe (36) den Einjahresvertrag mit Grimaldi bis Sommer 2028 verlängert.

Grimaldi freute sich nach dem Remis gegen die VSG bereits auf das nächste Highlight in seiner noch jungen Profikarriere: das Derby beim FSV Zwickau (22. November). "Ich habe schon mitbekommen, dass das ein ganz heißes Spiel wird."

Ex-CFC-Boss vorm Comeback: Hänel soll in den Aufsichtsrat aufrücken
Chemnitzer FC Ex-CFC-Boss vorm Comeback: Hänel soll in den Aufsichtsrat aufrücken

Zuvor muss das Duda-Team noch eine Pflichtaufgabe lösen: am Sonntag im Landespokal-Achtelfinale beim Reichenbacher FC.

Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg

Mehr zum Thema Chemnitzer FC: