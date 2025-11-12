Doppelpack gegen Altglienicke: CFC-Kicker Grimaldi spielt sich in die Herzen der Fans
Chemnitz - Einer aus der Riege der jungen Wilden beim Chemnitzer FC spielt sich in die Herzen der Fans: Maurizio Grimaldi (23) sorgte mit seinem Doppelpack beim 2:2 gegen die VSG Altglienicke für Begeisterung auf den Rängen.
"Dass es trotzdem nur für einen Punkt gereicht hat, ist natürlich ärgerlich", meinte der 23-Jährige, der bereits eine Woche zuvor beim 4:1 in Meuselwitz zwei Tore erzielt hatte.
"Beim ersten Treffer gegen Altglienicke kam der Ball perfekt auf mich zu. Alle rufen: Schieß! Ich habe geschossen, das Ding fliegt rein. Beim 2:1 laufe ich allein auf die Kette zu, gehe am Gegenspieler vorbei und ziele auf die lange Ecke", beschrieb Grimaldi sein viertes und fünftes Saisontor.
Der gebürtige Wolfsburger ist hinter Dejan Bozic (32) zweitbester Torjäger in der Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37). Aus dem Spiel heraus ist Grimaldi sogar besser. Bozic erzielte vier seiner sechs Tore vom Elfmeterpunkt.
"Wir haben in der zweiten Halbzeit das System umgestellt, standen etwas breiter. Da hat das auch mit dem Anlaufen besser geklappt. Und wir kamen zu mehr Torchancen", blickt Grimaldi auf den vergangenen Spieltag zurück: "Spielerisch waren die Berliner super drauf. Sie stehen nicht umsonst auf Platz vier in dieser starken Liga."
CFC-Torjäger Grimaldi freut sich auf heißes FSV-Derby
Die ist für Grimaldi absolutes Neuland. In den vergangenen Jahren spielte er mit USI Lupo-Martini Wolfsburg in der Oberliga Niedersachsen.
Mit seiner Verpflichtung gelang den Himmelblauen ein Glücksgriff. Vorsorglich hat Sportdirektor Chris Löwe (36) den Einjahresvertrag mit Grimaldi bis Sommer 2028 verlängert.
Grimaldi freute sich nach dem Remis gegen die VSG bereits auf das nächste Highlight in seiner noch jungen Profikarriere: das Derby beim FSV Zwickau (22. November). "Ich habe schon mitbekommen, dass das ein ganz heißes Spiel wird."
Zuvor muss das Duda-Team noch eine Pflichtaufgabe lösen: am Sonntag im Landespokal-Achtelfinale beim Reichenbacher FC.
