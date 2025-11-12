Doppelpack gegen Altglienicke: CFC-Kicker Grimaldi spielt sich in die Herzen der Fans

Chemnitz - Einer aus der Riege der jungen Wilden beim Chemnitzer FC spielt sich in die Herzen der Fans: Maurizio Grimaldi (23) sorgte mit seinem Doppelpack beim 2:2 gegen die VSG Altglienicke für Begeisterung auf den Rängen.

Maurizio Grimaldi (23) schoss in den letzten beiden Spielen vier Tore. Entsprechend groß war die Freude, wie hier gegen Altglienicke. © Picture Point/Gabor Krieg

"Dass es trotzdem nur für einen Punkt gereicht hat, ist natürlich ärgerlich", meinte der 23-Jährige, der bereits eine Woche zuvor beim 4:1 in Meuselwitz zwei Tore erzielt hatte.

"Beim ersten Treffer gegen Altglienicke kam der Ball perfekt auf mich zu. Alle rufen: Schieß! Ich habe geschossen, das Ding fliegt rein. Beim 2:1 laufe ich allein auf die Kette zu, gehe am Gegenspieler vorbei und ziele auf die lange Ecke", beschrieb Grimaldi sein viertes und fünftes Saisontor.

Der gebürtige Wolfsburger ist hinter Dejan Bozic (32) zweitbester Torjäger in der Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37). Aus dem Spiel heraus ist Grimaldi sogar besser. Bozic erzielte vier seiner sechs Tore vom Elfmeterpunkt.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit das System umgestellt, standen etwas breiter. Da hat das auch mit dem Anlaufen besser geklappt. Und wir kamen zu mehr Torchancen", blickt Grimaldi auf den vergangenen Spieltag zurück: "Spielerisch waren die Berliner super drauf. Sie stehen nicht umsonst auf Platz vier in dieser starken Liga."