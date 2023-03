Droht dem CFC vorm Pokalkracher gegen Aue der nächste Ausfall?

CFC-Trainer Christian Tiffert (41) war niedergeschlagen nach dem 0:1 gegen die VSG Altglienicke. © Picture Point/Gabor Krieg

Seine Jungs lieferten eine beherzte Leistung ab. Sie erspielten sich in der ersten Halbzeit viele Torchancen. Doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Mal fehlte die Genauigkeit, mal das nötige Quäntchen Glück wie beim Aluminiumtreffer von Tim Campulka (23).



Selbst Gästetrainer Karsten Heine (67) räumte ein, "dass die Chemnitzer in der ersten Halbzeit ein, zwei Tore machen müssen." Machten sie aber nicht. Zum fünften Mal in den vergangenen sechs Partien schoss der CFC kein Tor.

Entsprechend groß war der Frust nach dem Abpfiff.

Weil Patrick Breitkreuz (31) in der 89. Minute mit einem Sonntagsschuss am Freitagabend das Spiel entschied, die Gäste drei Punkte mit in die Hauptstadt nahmen und die Himmelblauen zum vierten Mal in Folge verloren.

"Meine Mannschaft hatte die richtige Einstellung. Da war Biss, die Spieler haben miteinander kommuniziert. Sie waren sehr agil, hatten viel Power. Wir hätten mindestens ein Tor erzielen müssen. Doch wir schaffen es aktuell einfach nicht, uns zu belohnen", bedauerte Tiffert.