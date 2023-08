Er arbeitete bereits im CFC-Medienteam, jetzt kehrt er als Pressesprecher zurück

Ulli Ludwig (23) wird ab dem 1. September neuer Pressesprecher des Chemnitzer FC. © Chemnitzer FC

Ab dem 1. September übernimmt Ulli Ludwig (23) die Aufgaben im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ludwig ist dabei kein Neuling, er war von Juni 2022 bis Juli 2023 im Medienteam des CFC tätig und setzte redaktionelle, videografische sowie audiovisuelle Projekte und Themenfelder um.

Er löst damit Christoph Antal ab, der seit Dezember 2019 zunächst als Mitarbeiter im Bereich Medien und Kommunikation bei den Himmelblauen tätig war und im April 2022 dann die Funktion des Pressesprechers übernahm.

"Wir möchten uns bei Christoph für seinen Einsatz in den vergangenen fast vier Jahren bedanken. Er hat auch in schwierigen Phasen viel Zeit, Energie und Engagement in den Chemnitzer FC investiert, um den Verein in seinem Bereich medial voranzubringen und eine positive Außendarstellung zu entwickeln", so Uwe Hildebrand, Geschäftsführer des Chemnitzer FC.

Hildebrand wünscht Antal alles Gute für seine berufliche Zukunft und freut sich nun, mit Ludwig ein bekanntes Gesicht im himmelblauen Geschäftsstellen-Team begrüßen zu dürfen.