Er kommt vom CFC! Das ist Dynamos neuer Pressesprecher

Von 2019 bis jetzt war Christoph Antal (29) beim Chemnitzer FC tätig.

Er arbeitete seit 2019 für die Himmelblauen und folgte im April 2022 auf Steffen Wunderlich, der wiederum mal unter Ex-Sprecher Henry Buschmann (40) bei Dynamo arbeitete.

Beim Regionalligisten war er bereits für redaktionelle Arbeit, sowie die Themen Video und Grafik zuständig. Ähnlich wird sein Gebiet auch bei den Schwarz-Gelben aussehen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Christoph Antal in unserem Medienteam begrüßen können. Er besitzt trotz seiner erst 29 Jahre bereits einen wertvollen Erfahrungsschatz in der medialen sowie kommunikativen Begleitung eines Fußballvereins", erklärt Geschäftsführer David Fischer (44).

"Durch seine Variabilität auf den unterschiedlichsten Spielfeldern in den Bereichen Kommunikation und Vereinsmedien erlangen wir mehr Möglichkeiten der Weiterentwicklung und fangen gleichermaßen den Abgang von Tessa Rohnke auf, die uns leider im Juli verlassen hat und zurück in ihre Heimat ‚gewechselt‘ ist zu Holstein Kiel", so Fischer weiter.