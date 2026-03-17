Knallhart-Ansage von CFC-Sportdirektor Löwe: "Fehlende Spieler? Das ist mir zu billig"

Am Dienstagnachmittag startet der Chemnitzer FC in die neue Trainingswoche. TAG24 sprach mit Sportdirektor Chris Löwe.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Beim CFC hängt der Haussegen schief! Nach der 0:4-Heimpleite gegen Erfurt läuft die Aufarbeitung. Am Dienstagnachmittag startet die Mannschaft von Chefcoach Benjamin Duda (37) in die neue Trainingswoche. TAG24 sprach mit Sportdirektor Chris Löwe (36).

Bereits nach der ersten Hälfte im Spiel gegen Erfurt lag der CFC 0:4 zurück. © Picture Point/Roger Petzsche TAG24: Das 0:4 gegen Erfurt liegt einige Tage zurück. Wie ist Ihre aktuelle Stimmungslage? Löwe: "Der Auftritt in der ersten Halbzeit - ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Vier Gegentore, drei nach Standards, waren heftig. Wir müssen uns jetzt ernsthaft darüber Gedanken machen, wer am Sonntag gegen Jena auf dem Feld steht. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen." TAG24: Aktuell fehlen zahlreiche Stammspieler, unter anderem Top-Torjäger Dejan Bozic (33) mit seiner Kopfballstärke ... Chemnitzer FC Bitter! Der nächste Verletzte und drei Gesperrte beim kriselnden CFC Löwe: "Klar fehlen uns wichtige Spieler. Aber die elf Mann, die gegen Erfurt zu Beginn auf dem Rasen standen, sehen sich alle in der ersten Elf. Vor drei Wochen nach dem 5:1 gegen Babelsberg war strahlend blauer Himmel. Jetzt, wo drei Mann von damals fehlen, liefern wir in Halle und gegen Erfurt so eine katastrophale erste Halbzeit ab. Das auf die fehlenden Leute zu schieben, ist mir zu billig."

Löwe: "Das darf einer ordentlichen Regionalliga-Mannschaft wie uns nicht passieren"

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36). © Picture Point/Gabor Krieg TAG24: Was erwarten Sie jetzt von der Mannschaft? Löwe: "Eine klare Reaktion. Jeder, der auf dem Platz steht, muss den Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Diese Haltung war für mich bei zu vielen kaum erkennbar. Ich erwarte deshalb, dass wir als Mannschaft schnell die Kurve kriegen, die richtigen Schlüsse aus der Analyse ziehen und schon gegen Jena vor unseren eigenen Fans ganz anders auftreten. Dazu gehört für mich, sich gegen alle Widerstände zu wehren - dazu zählen auch Verletzungen und Sperren wichtiger Spieler. Dabei geht es nicht ausschließlich um Ergebnisse, sondern um das Auftreten der Mannschaft." TAG24: Gegen Luckenwalde, Halle und Erfurt lag der CFC dreimal zur Pause 0:3 hinten ... Chemnitzer FC Nach Heim-Debakel gegen Erfurt: Wackelt der Stuhl von CFC-Trainer Duda? Löwe: "Das darf einer ordentlichen Regionalliga-Mannschaft wie uns nicht passieren. Wir müssen die einfachen Fehler abstellen. Dazu gehört ein anderes Zweikampfverhalten - von der ersten bis zur letzten Minute. Die Defensivarbeit betrifft das gesamte Team, niemand kann sich hier herausnehmen. Das möchte ich klar betonen." TAG24: Nach Jena geht's im Sachsenpokal zum Oberligisten FC Grimma … Löwe: "Wir haben das große Ziel, den Pokal endlich wieder nach Chemnitz zu holen. Es geht jetzt darum, die Jungs herauszusuchen, die gewillt sind, diesen Weg mit uns zu gehen. Da geht es nicht um Namen, sondern um Leistung und Einstellung. Es geht um die Zukunft und den weiteren Weg unseres Vereins."