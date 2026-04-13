Miese Stimmung vorm Pokal-Kracher: CFC-Fans brüskieren nach Heimpleite die Spieler!

Chemnitz - Eineinhalb Wochen vor dem mit Spannung erwarteten Pokal-Kracher gegen den Erzrivalen FC Erzgebirge Aue ist die Stimmung beim Chemnitzer FC so mies wie lange nicht!

CFC-Fans am Samstag während der Heimniederlage gegen Hertha BSC II. © Picture Point/Roger Petzsche

Ihren Support stellten die Fans auf der Südtribüne am Samstag während der Heimniederlage gegen Hertha BSC II nicht ein. Erst nach dem Abpfiff äußerten sie ihren Unmut gegenüber der Mannschaft. Die lief nach dem enttäuschenden 0:1 gegen die Berliner Bubis zum obligatorischen Abklatschen Richtung "Süd" und wurde direkt wieder weggeschickt.

"Als Spieler bist du nach einer Niederlage eh schon geknickt. Dann so abgewimmelt bzw. gar nicht erst empfangen zu werden, ist nie schön", sagte Tom Baumgart (28), der die Himmelblauen als Kapitän auf den Rasen geführt hatte, bei ClubTV.

"Die Fans haben auch heute wieder Gas gegeben. Für uns als Mannschaft ist es das Schlimmste, wenn dann nach dem Spiel von ihnen relativ wenig entgegenkommt. Unsere Leistung war wieder nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Die Fans hatten die Schnauze voll. Da kann ich jeden Einzelnen verstehen", ergänzte Baumgart.