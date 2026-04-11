Harmlose Offensive, Pfiffe von den Rängen: CFC vergeigt Heimspiel gegen Hertha-Bubis

Chemnitz - Das war ganz schwere Kost! Der Chemnitzer FC blieb am Samstag im Heimspiel gegen Hertha BSC II. vieles schuldig und am Ende verdientermaßen ohne Ertrag. Wie im Hinspiel (0:2) setzte es für die Sachsen eine Niederlage. Die Berliner gewannen vor 3928 Zuschauern 1:0 (1:0).

Freude bei den Hertha-Bubis nach dem Führungstreffer in der 37. Minute. © Picture Point/Roger Petzsche

Die Hausherren traten mit einer Not-Elf an. Zu den zahlreichen Verletzten (unter anderem Tobias Müller und Dejan Bozic) fielen mit Magen-Darm-Infekten Stamm-Torwart Daniel Adamczyk und Innenverteidiger Julius Bochmann aus. Defensivmann Roman Eppendorfer fehlte nach fünfmal Gelb. Linksverteidiger Martial Ekui beklagt Knieprobleme. Er wurde geschont.

Trainer Benjamin Duda stellte mit Aaron Mensah und Pepe Philipp zwei U-19-Spieler in die Startelf. David Wunsch übernahm den Platz zwischen den Pfosten.

Dario Gebuhr kehrte drei Wochen nach seiner Gehirnerschütterung in die Abwehrzentrale zurück. Die Leihgabe von Hansa Rostock spielte mit Maske.

Das fast komplett neu formierte Team übernahm zunächst das Kommando. In der 5. Minute bereitete Mensah über die linke Strafraumseite vor. Am langen Pfosten kam Tom Baumgart zum Abschluss. Schlussmann Tim Goller wehrte nach vorn ab und eröffnete Mergel die Schusschance. Dieses Mal bekam der Hertha-Keeper den Ball fest zu fassen.

Mitte der ersten Halbzeit legten die Berliner ihre Zurückhaltung ab. Sie wurden mutiger und erkämpften zwei Eckbälle. Wunsch war auf dem Posten, klärte mit einer Faust.

In der 37. Minute war der CFC-Torhüter ohne Abwehrchance. Der eher harmlose Distanzschuss von Anis Ben-Hatira wurde unhaltbar abgefälscht. Das runde Leder kullerte über die Linie: 1:0 für die Gäste.