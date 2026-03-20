Nach 0:4-Debakel: CFC-Sportchef Löwe kündigt großen Umbruch an!

Chemnitz - "Wer mit Leistung vorangeht, soll auch künftig das Trikot des CFC tragen." Diese Aussage tätigte CFC -Sportdirektor Chris Löwe (36) Anfang Februar vor dem Start in die Rest-Rückrunde. Die Leistungen stimmten anschließend: drei Siege in Folge, 9:1 Tore.

CFC-Trainer Benjamin Duda (37). © picture point/Sven Sonntag

Danach schlug das Pendel in die andere Richtung aus. Dreimal in Folge kassierte die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) Niederlagen. Die letzte war besonders bitter: 0:4 gegen Rot-Weiß Erfurt, und das vor heimischer Kulisse. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit, drei nach Freistößen.

Diejenigen, die am Samstag und eine Woche zuvor beim 1:3 (0:3) in Halle in den ersten 45 Minuten auf dem Platz standen, haben aktuell denkbar schlechte Karten, wenn es um die Vertragsgespräche geht. Und davon stehen einige an.

13 Spielerverträge laufen Ende Juni aus! "Bis zum vergangenen Wochenende war es so, dass wir den Monat März noch zu Ende gehen lassen wollten, ehe Entscheidungen fallen. Nach dem 0:4 gegen Erfurt überlege ich, die Gespräche ein Stück weit vorzuziehen", verriet Löwe nach dem enttäuschenden Auftritt der Duda-Elf TAG24.