Nach Remis gegen Altglienicke: So groß war die Enttäuschung beim CFC

Chemnitz - Der Chemnitzer FC kam gegen die VSG Altglienicke nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Selbst das Remis war schmeichelhaft. Die Berliner bekamen zwei Treffer nicht anerkannt.

Wirklich glücklich waren die CFC-Spieler, wie hier Maurizio Grimaldi (23, M.) und Tobias Stockinger (25, r.), nach dem Remis gegen Altglienicke nicht. © Picture Point/Gabor Krieg

"Wir sind natürlich enttäuscht. Wenn du innerhalb weniger Minuten das Spiel drehst, willst du den Heimsieg mit nach Hause nehmen", meinte Kapitän Dejan Bozic (32).

Mit einem Doppelpack von Maurizio Grimaldi (23) drehten die Chemnitzer nach der Pause innerhalb von wenigen Minuten die Partie. Doch die 2:1-Führung hielt nicht lange. Jonas Saliger (21) versenkte die Kugel aus 14 Metern. Der 21-Jährige hatte bereits für die frühe Gästeführung gesorgt.

Bei diesem Schuss von der Strafraumgrenze ins kurze Eck sah Schlussmann Daniel Adamczyk (23) nicht gut aus. Der Keeper bekam am Freitagabend nicht übermäßig viel zu tun. Nach 75 Minuten war sein Arbeitstag beendet. Adamczyk ließ sich auswechseln.

"Er hat einen starken Schmerz rund um die Hüfte verspürt", erklärte Trainer Benjamin Duda (37). Der Torhüter wurde bei seiner Auswechslung von aufmunternden "Daniel Adamczyk"-Rufen aus der Südkurve begleitet.