Pokal-Frust beim CFC: "Wir haben die ersten 35 Minuten komplett verpennt!"

Große Enttäuschung auch bei Manuel Reutter (23). (Archivbild) © Picture Point / Gabor Krieg

Man kann gegen einen Drittligisten verlieren, aber sicher nicht so, oder?

Reutter: "Wir haben fest an unsere Chance geglaubt. Vor zwei Jahren haben es einige Jungs von uns ja auch geschafft und Aue mit 3:0 besiegt. Wir haben die ersten 35 Minuten komplett verpennt. Da hat uns der Gegner den Schneid abgekauft."

"Zur Pause haben wir umgestellt, waren danach etwas besser im Spiel drin. Doch bis auf den Lattentreffer von Dejan Bozic hatten wir keine klaren Chancen. Aue hat verdient gewonnen", Reutter weiter.

Fast 15.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion sollten den Außenseiter beflügeln. Doch diese Kulisse hat einige Spieler offensichtlich eher gehemmt …

Reutter: "Vielleicht war der eine oder andere etwas zu aufgeregt. Vor 15.000 Zuschauern haben noch nicht so viele von uns gespielt. Kann sein, dass uns diese Stimmung, die wirklich fantastisch war, in der Anfangsphase nicht so gutgetan hat. Das soll keine Ausrede sein. Das müssen wir besser machen."