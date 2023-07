Probespieler überzeugt! CFC verpflichtet dritten Neuzugang Nils Lihsek

Nils Lihsek (23) unterschrieb bei den Himmelblauen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. © Chemnitzer FC

Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der 23-Jährige, der zuletzt für TuS Rot-Weiß Koblenz in der Regionalliga Südwest spielte, bei den Himmelblauen einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

Nach Rückkehrer Jan Koch (27) und Niclas Erlbeck (30) ist er die dritte Verstärkung für das Regionalliga-Team.

Bereits seit mehreren Tagen trainierte Lihsek als Probespieler mit der Mannschaft von Cheftrainer Christian Tiffert (41).

Der Mittelfeldspieler konnte sich bereits in den Testspielen gegen den SV Viktoria 03 Einsiedel, den SV Blau-Weiß Deutschneudorf und den FC Wacker 90 Wittgensdorf in die Torschützenliste eintragen.

"Mit Nils haben wir einen Spieler für unser Team hinzugewonnen, dem man bereits in den Testspielen die Spielfreudigkeit ansehen konnten. In seinen Aktionen am Ball kann man seine gute fußballerische Ausbildung klar erkennen, weshalb er uns in den vergangenen Tagen überzeugt hat und wir uns jetzt freuen ihn fest bei uns dabei zu haben", so Tiffert.

Beim SV Elz durchlief Lihsek seit 2007 das Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05.