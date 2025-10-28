Schock für CFC: Mittelfeldspieler fällt nach Knieverletzung lange aus

Bittere Nachrichten für den Chemnitzer FC: Mittelfeldspieler Niclas Erlbeck fällt nach einer Knieverletzung lange aus. Am Montag steht eine OP an.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Bitter für den Chemnitzer FC! Mittelfeldspieler Niclas Erlbeck (32) fällt bis mindestens Ende 2025 aus. Der 32-Jährige hatte sich Mitte Oktober eine Knieverletzung zugezogen - nun steht eine OP mit anschließender Reha an.

CFC-Routinier Niclas Erlbeck (32) wird bis mindestens Ende 2025 ausfallen. Am kommenden Montag steht eine Knie-OP an.  © Picture Point/Gabor Krieg

Dass der Routinier länger ausfallen könnte, war spätestens nach der Pressekonferenz in der vergangenen Woche klar. Trainer Benjamin Duda (37) kündigte weitere Untersuchungen an - warf auch eine OP in den Raum.

Nun bestätigte sich der Verdacht: Erlbeck hatte sich beim Auswärtsspiel des 12. Spieltages gegen Hertha BSC II so heftig am Knie verletzt, dass jetzt ein operativer Eingriff nötig ist.

"Ich habe mir beim Spiel gegen Hertha II ein Trauma im rechten Knie zugezogen. Mein Knie hat direkt nach dem Zweikampf deutlich reagiert - da war mir sofort klar, dass etwas kaputtgegangen ist", erklärt der Mittelfeldspieler.

Am kommenden Montag steht die OP an. "Abhängig vom Befund wollen die Ärzte dann während des Eingriffs situativ entscheiden, was genau zu tun ist, damit die Verletzung die bestmögliche Behandlung erfährt", so Erlbeck.

Der 32-Jährige musste sich bereits im Oktober 2022 einer Operation am rechten Knie unterziehen, ist also vorbelastet.

Immer wieder das Knie! Bereits 2022 musste sich Niclas Erlbeck am rechten Knie operieren lassen.  © Picture Point/Gabor Krieg

CFC-Sportdirektor Chris Löwe: "Die Verletzung trifft uns hart"

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) hofft, dass Niclas Erlbeck so schnell wie möglich wieder fit ist.  © Picture Point/Gabor Krieg

Für den CFC ist das Verletzungs-Aus von Erlbeck ein schwerer Schlag. "Die Verletzung von Niclas trifft uns hart, weil der langfristige Ausfall eines Führungsspielers natürlich immer schwer wiegt. Leider ist das Fußballjahr für ihn aufgrund der Schwere seiner Knieverletzung definitiv vorzeitig beendet", schildert Sportdirektor Chris Löwe (36) die Situation.

Wie lange der Mittelfeldspieler genau ausfällt, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. "Der Heilungsverlauf wird einige Zeit in Anspruch nehmen - so viel steht schon jetzt fest", sagt Löwe.

Der Sportdirektor hofft, dass die Operation komplikationsfrei verläuft und Erlbeck schnellstmöglich mit der Reha beginnen kann.

Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg (2)

