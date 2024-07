Sieg gegen Dynamo zeigt: CFC will in der neuen Saison nach ganz weit oben!

Chemnitz - Die Gäste von Dynamo Dresden schoben am Samstag nach der unerwarteten 0:1-Niederlage in Chemnitz Frust. Der Chemnitzer FC zeigte mit diesem Heimsieg vor 5537 Zuschauern, wohin die Reise in der neuen Regionalliga-Saison gehen soll: nach ganz weit oben!

"Der Test gegen ein Spitzenteam der 3. Liga war in Ordnung. Aber es war nicht alles gut. So selbstkritisch müssen wir sein", meinte Tiffert.

CFC-Trainer Christian Tiffert (42) hätte sich von seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit im Spiel nach vorn mehr Mut gewünscht. © Picture Point/Gabor Krieg

Nach dem Seitenwechsel kam die Tiffert-Elf hin und wieder in die Nähe des Dynamo-Strafraums. Klare Chancen blieben Mangelware. Nur ein Ball rutschte durch. Das nutzte der kleine Manuel Reutter. Per Flugkopfball sorgte er vom Elfmeterpunkt für das entscheidende 1:0 (58. Minute).

"Kopfballtore sind eine Seltenheit. In meiner gesamten Karriere sind es jetzt drei", schmunzelte Reutter, der ein positives Fazit zog: "Wir wussten, dass Dresden Aufstiegsaspirant Nummer eins in der 3. Liga ist. Sie haben sehr viel Qualität im Kader. Deshalb war es uns wichtig, dass wir gemeinsam sehr gut verteidigen. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Nach vorn wollten wir immer wieder Nadelstiche setzen."

Am Donnerstag, 20.20 Uhr, starten die Himmelblauen mit dem Heimspiel gegen den Halleschen FC in die neue Saison.

Reutter sieht das Team gut vorbereitet: "Die ersten Wochen waren intensiv, da haben wir ordentlich an der Fitness gearbeitet. Die vergangenen Tage haben wir viel an den Abläufen und am Spiel mit dem Ball gefeilt. Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in das Halle-Heimspiel rein und freuen uns, dass es endlich wieder losgeht."