Traumlos Aue! CFC-Sportchef Löwe schickt die erste Kampfansage in den Schacht

Chemnitz - Auf dieses Prestigeduell freuen sich alle Fans der Himmelblauen! Ein Jahr nach der 0:2-Heimniederlage gegen den Erzrivalen FC Erzgebirge Aue stehen sich beide Mannschaften erneut im Fußball-Landespokal gegenüber. Dieses Mal geht es um den Einzug ins Finale.

Für CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) ist das Ziel klar: "Wir wollen ins Finale!" © Picture Point/Gabor Krieg

Sportdirektor Chris Löwe (36) schickte direkt nach der Auslosung am Sonntag in Lichtenstein die erste Kampfansage in den Schacht: "Wir haben ein Heimspiel und wollen ins Finale - dafür müssen wir jeden Gegner schlagen. Gleichzeitig ist es ein Derby, das die Region elektrisiert. Wir haben uns dieses Spiel erarbeitet und wollen gemeinsam mit unseren Fans etwas Besonderes schaffen. Ich bin überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen können."

Ausgelost wurde das brisante Derby am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz des SSV Fortschritt Lichtenstein, wo sich der FCE zuvor mit einem 10:0-Auswärtssieg souverän durchgesetzt hatte. Als Losfee fungierte Susanne Kreher (27), die bei den Olympischen Winterspielen 2026 zweimal die Silbermedaille im Skeleton gewann.

Das Halbfinale wird aller Voraussicht nach am 21. oder 22. April im Stadion an der Gellertstraße ausgetragen. "Das ist für uns sportlich wie wirtschaftlich ein absolutes Highlight", freut sich CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder auf eine große Kulisse. Im besten Fall auf ein ausverkauftes Stadion.