Traumlos Aue! CFC-Sportchef Löwe schickt die erste Kampfansage in den Schacht
Chemnitz - Auf dieses Prestigeduell freuen sich alle Fans der Himmelblauen! Ein Jahr nach der 0:2-Heimniederlage gegen den Erzrivalen FC Erzgebirge Aue stehen sich beide Mannschaften erneut im Fußball-Landespokal gegenüber. Dieses Mal geht es um den Einzug ins Finale.
Sportdirektor Chris Löwe (36) schickte direkt nach der Auslosung am Sonntag in Lichtenstein die erste Kampfansage in den Schacht: "Wir haben ein Heimspiel und wollen ins Finale - dafür müssen wir jeden Gegner schlagen. Gleichzeitig ist es ein Derby, das die Region elektrisiert. Wir haben uns dieses Spiel erarbeitet und wollen gemeinsam mit unseren Fans etwas Besonderes schaffen. Ich bin überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen können."
Ausgelost wurde das brisante Derby am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz des SSV Fortschritt Lichtenstein, wo sich der FCE zuvor mit einem 10:0-Auswärtssieg souverän durchgesetzt hatte. Als Losfee fungierte Susanne Kreher (27), die bei den Olympischen Winterspielen 2026 zweimal die Silbermedaille im Skeleton gewann.
Das Halbfinale wird aller Voraussicht nach am 21. oder 22. April im Stadion an der Gellertstraße ausgetragen. "Das ist für uns sportlich wie wirtschaftlich ein absolutes Highlight", freut sich CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder auf eine große Kulisse. Im besten Fall auf ein ausverkauftes Stadion.
CFC-Coach Duda: "Das wird ein großes Halbfinale für unsere Stadt und die gesamte Region"
Haeder: "Wir hoffen auf ein sehr volles Stadion und wollen natürlich die Revanche für die Viertelfinal-Niederlage im Vorjahr. Jetzt stehen arbeitsreiche Tage bevor. Wir stimmen uns in den kommenden Tagen eng mit dem FC Erzgebirge ab und kommunizieren schnellstmöglich alle Infos zum Vorverkauf."
Die Chemnitzer hatten sich mit dem 1:0-Sieg beim Oberligisten FC Grimma ins Halbfinale vorgearbeitet. Sieg-Torschütze war Dejan Bozic (33), der sich seit Wochen in bestechender Form befindet.
Cheftrainer Benjamin Duda (37) fiebert dem Pokalfight entgegen: "Das wird ein großes Halbfinale für unsere Stadt und die gesamte Region. Wir haben aus dem letzten Jahr noch etwas gutzumachen und wollen es diesmal besser machen. Dafür brauchen wir eine absolute Top-Leistung - mit der Unterstützung unserer Fans im Rücken."
Mit zwölf Erfolgen ist der CFC der Rekordsieger im Sachsenpokal. Der letzte Triumph datiert aus dem Jahr 2022. Nun soll der nächste Schritt folgen - mit dem klaren Ziel, erneut ins Finale einzuziehen und den Traum vom 13. Titel weiterleben zu lassen.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, Picture Point/Gabor Krieg