Viereinhalb Wochen Pause sind vorbei: CFC legt los und testet auch ein Talent

Sportdirektor Chris Löwe (36) verriet, dass sich von Dienstag bis Samstag ein hoffnungsvoller Spieler vorstellen wird. Laut TAG24-Informationen wird das Offensivtalent Martial Ekui (21) sein. Der 21-Jährige überzeugte in den vergangenen Monaten in der Oberliga Bayern für die SpVgg Bayern Hof.

CFC-Coach Benjamin Duda (37) nimmt auch einen Leihspieler unter die Lupe. © imago/HärtelPRESS

Reisen die Himmelblauen ins Trainingslager?

Das ist nicht geplant. Löwe: "Auf ein Sommertrainingslager verzichten wir bewusst. Das gibt unser Budget nicht her. Das Geld wird an anderer Stelle benötigt."

Trainer Duda will die hervorragenden Bedingungen im Sportforum nutzen, um seine Mannschaft in Form zu bringen. Darüber hinaus plant der 37-Jährige bei verschiedenen Tagesausflügen teambildende Maßnahmen mit seinen Jungs.

Wie viele Testspiele sind geplant?

Insgesamt acht, viele davon in der Region. Den Auftakt macht die Partie am 27. Juni (18.30 Uhr) bei Rotation Göritzhain. Einen Tag später läuft die Duda-Elf um 16 Uhr beim Hartmannsdorfer SV auf. Die Generalprobe steigt am 19. Juli im Stadion an der Gellertstraße gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg.

Eine Woche später beginnt die Saison in der Regionalliga Nordost.