"Wir wollen ein friedliches Fußballfest!": CFC setzt zum Pokal-Duell gegen Aue auf Deeskalation
Chemnitz - Der Chemnitzer FC freut sich am Mittwochabend auf die größte Kulisse der Saison! "Wir haben bereits über 14.000 Tickets verkauft. Ziel ist, die 15.000-er Marke zu knacken", sagte Geschäftsführer Tommy Haeder (35) am Montag.
Im Landespokal-Halbfinale empfangen die Himmelblauen den FC Erzgebirge Aue. "Wir wollen unbedingt gewinnen und ins Finale", stellte CFC-Trainer Benjamin Duda (37) klar.
Es wird ein Abend großer Emotionen. Wird es auch ein friedlicher Abend? "Das hoffen wir alle. Wir brauchen keine deutschlandweiten Negativ-Schlagzeilen. Die sportliche Rivalität soll im Vordergrund stehen. Es soll ein friedliches Fußballfest werden mit tollen Bildern und einer Riesenstimmung im Stadion", betonte Haeder.
Zum dritten Mal seit 2023 stehen sich die beiden Erzrivalen im Landespokal gegenüber.
"Der große Unterschied ist dieses Mal: Wir hatten deutlich weniger Zeit, alles vorzubereiten. Am Montag fand die letzte Sicherheitsberatung statt. Alle Behörden und der Gastverein waren von Beginn an komplett eingebunden", berichtete Haeder.
Alle Stadionbereiche öffnen am Mittwoch um 18.30 Uhr
Wie viele Polizei-Einsatzkräfte am Mittwochabend vor Ort sein werden, wollte der Geschäftsführer nicht verraten. Haeder: "Es ist ein Hochsicherheitsspiel. Wir gehen den deeskalierenden Weg. Wir rechnen mit einem ausverkauften Stadion. Das heißt: maximale Anzahl an Ordnern und Security-Mitarbeitern. Wir sind gut vorbereitet."
Alle Stadionbereiche öffnen am Mittwoch um 18.30 Uhr. Der Regionalligist empfiehlt den Anhängern beider Vereine eine frühe Anreise. Für die rund 2200 Gäste aus dem Erzgebirge werden ab der Messe Chemnitz Shuttle-Busse fahren. Auf den Einsatz von Sonderzügen hat die Erzgebirgsbahn verzichtet.
Das letzte Flutlicht-Pokalduell gegen den FC Erzgebirge hatten die Chemnitzer im März 2023 vor 14.006 Zuschauern mit 3:0 gewonnen.
Ein Jahr später standen sich beide Vereine erneut im Landespokal-Viertelfinale gegenüber. Vor 14.812 Zuschauern setzte sich der Drittligist aus dem Erzgebirge mit 2:0 durch.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag