"Wir wollen ein friedliches Fußballfest!": CFC setzt zum Pokal-Duell gegen Aue auf Deeskalation

Chemnitz - Der Chemnitzer FC freut sich am Mittwochabend auf die größte Kulisse der Saison! "Wir haben bereits über 14.000 Tickets verkauft. Ziel ist, die 15.000-er Marke zu knacken", sagte Geschäftsführer Tommy Haeder (35) am Montag.

Die beiden Erzrivalen stehen sich zum dritten Mal seit 2023 im Landespokal gegenüber. © picture point/Sven Sonntag

Im Landespokal-Halbfinale empfangen die Himmelblauen den FC Erzgebirge Aue. "Wir wollen unbedingt gewinnen und ins Finale", stellte CFC-Trainer Benjamin Duda (37) klar.

Es wird ein Abend großer Emotionen. Wird es auch ein friedlicher Abend? "Das hoffen wir alle. Wir brauchen keine deutschlandweiten Negativ-Schlagzeilen. Die sportliche Rivalität soll im Vordergrund stehen. Es soll ein friedliches Fußballfest werden mit tollen Bildern und einer Riesenstimmung im Stadion", betonte Haeder.

Zum dritten Mal seit 2023 stehen sich die beiden Erzrivalen im Landespokal gegenüber.

"Der große Unterschied ist dieses Mal: Wir hatten deutlich weniger Zeit, alles vorzubereiten. Am Montag fand die letzte Sicherheitsberatung statt. Alle Behörden und der Gastverein waren von Beginn an komplett eingebunden", berichtete Haeder.