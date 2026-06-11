18-jähriges Mega-Talent: Eintracht will Shooting-Star aus den Niederlanden!
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt soll sich intensiv um eines der größten Talente des niederländischen Fußballs bemühen; den erst 18 Jahre alten Innenverteidiger Ruud Nijstad (18) vom FC Twente Enschede.
Das berichtet das niederländische Fußballmagazin "Voetbal International". Nijstad stammt aus der Jugend des FC Twente und zählt erst seit der vergangenen Saison zum Profikader des Tabellenvierten der abgelaufenen Saison.
Allerdings legte der 1,93 Meter große Abwehrrecke eine fulminante Entwicklung hin und war bereits in der Rückrunde absolute Stammkraft bei den "Tukkers". Kein Wunder, dass er im vergangenen März erstmals in die niederländische U19-Nationalmannschaft berufen wurde.
Ebenfalls wenig überraschend: Der Marktwert des 18-Jährigen steigerte sich laut "Transfermarkt.de" von 150.000 Euro zu Beginn der Saison auf mittlerweile stolze zehn Millionen Euro!
Und natürlich landete Nijstad somit auf der Wunschliste diverser anderer Klubs.
Umbruch steht bei Eintracht Frankfurt auch in der Abwehr bevor
Allen voran soll der niederländische Meister PSV Eindhoven um den Spieler buhlen und auch bereits ein Angebot für Nijstad (Vertrag noch bis 2027) abgegeben haben.
Allerdings soll die laut "Voetbal International" im Raum stehende Ablösesumme in Höhe von fünf bis sechs Millionen Euro den Verantwortlichen beim FC Twente bei Weiten nicht genügen.
Von der Eintracht könnte man sicherlich ein um einiges höheres Angebot erwarten.
Allerdings bleibe laut dem niederländischen Magazin noch abzuwarten, ob Nijstad sich bereits den Sprung in die Bundesliga zutraut, oder erst einmal noch einen Wechsel innerhalb der Eredivisie bevorzuge.
So oder so benötigt Frankfurt für den anvisierten Umbruch auch in der Defensive Verstärkungen. Und das umso mehr, da Abwehrspieler wie Arthur Theate (26) und Aurèle Amenda (22) die Adlerträger im Sommer wohl verlassen werden.
Titelfoto: IMAGO/Pro Shots