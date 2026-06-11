18-jähriges Mega-Talent: Eintracht will Shooting-Star aus den Niederlanden!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt soll sich intensiv um eines der größten Talente des niederländischen Fußballs bemühen; den erst 18 Jahre alten Innenverteidiger Ruud Nijstad (18) vom FC Twente Enschede.

Bereits in seiner ersten Profisaison schaffte Ruud Nijstad (18) beim FC Twente Enschede den Durchbruch. © IMAGO/Pro Shots

Das berichtet das niederländische Fußballmagazin "Voetbal International". Nijstad stammt aus der Jugend des FC Twente und zählt erst seit der vergangenen Saison zum Profikader des Tabellenvierten der abgelaufenen Saison.

Allerdings legte der 1,93 Meter große Abwehrrecke eine fulminante Entwicklung hin und war bereits in der Rückrunde absolute Stammkraft bei den "Tukkers". Kein Wunder, dass er im vergangenen März erstmals in die niederländische U19-Nationalmannschaft berufen wurde.

Ebenfalls wenig überraschend: Der Marktwert des 18-Jährigen steigerte sich laut "Transfermarkt.de" von 150.000 Euro zu Beginn der Saison auf mittlerweile stolze zehn Millionen Euro!

Und natürlich landete Nijstad somit auf der Wunschliste diverser anderer Klubs.