Ausverkauf bei Eintracht Frankfurt? Verlust von bis zu 11 Stars droht!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt vor Mega-Umbruch! Zuletzt wurde die Unruhen hinsichtlich der Vertragssituation des Trainers Oliver Glasner (48) sowie dem Zoff in der Führungsetage immer lauter. Im Sommer könnte nun auch noch der Verlust von einigen SGE-Stars hinzukommen.

Bei Eintracht Frankfurt steht ein massiver Umbruch im kommenden Transfersommer bevor. Die beiden Mittelstürmer Lucas Alario (30, l.) und Rafael Borre (27) dürfen wohl gehen. © Tom Weller/dpa

Bis zu elf Spieler stehen bei Eintracht Frankfurt für den kommenden Sommer zur Debatte. Manche davon möchte man wohl selbst loswerden, andere würde man gerne halten. So oder so: Ein massiver Umbruch steht den Hessen also ins Haus, der beim Verpassen des europäischen Geschäfts gleichbedeutend mit einem deutlichen Rückschritt in der allgemeinen Vereinsentwicklung hin zum stetigen Top-Klub führen könnte.

Da wäre zum einen Lucas Alario (30), der sein bisher einziges Bundesliga-Tor für die SGE im Oktober (5:1-Sieg gegen Leverkusen) schoss und für sechs Millionen Euro im letzten Sommer von Bayer 04 Leverkusen verpflichtet wurde. Auf seinen Durchbruch bei der Eintracht wartete man vergebens und mittlerweile stehen die Zeichen klar auf Abschied. Die "Bild" will sogar erfahren haben, dass auch der Argentinier selbst nach nur einem Jahr die Mainmetropole wieder verlassen möchte, um regelmäßiger eingesetzt zu werden.

Auf derselben Position des Mittelstürmers ist bei den Adlerträgern auch ansonsten viel Bewegung in Sachen Transfers. Europa-Held Rafael Borre (27) kommt selten zum Zug und wollte bereits im Winter wechseln. Sein Berater ließ damals verlauten: "Wenn er zu wenig Minuten bekommt, wird er wahrscheinlich nicht bei Eintracht weitermachen."