Can Uzun wechselt zur Eintracht! So teuer ist das große Ausnahmetalent

Eintracht Frankfurt macht den Deal mit Can Uzun offiziell. Das Ausnahmetalent kommt vom 1. FC Nürnberg und unterschreibt für fünf Jahre.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Es ist alles in trockenen Tüchern! Eintracht Frankfurt und der 1. FC Nürnberg haben sich über einen Wechsel des türkischen Ausnahmetalents Can Uzun (18) zu den Adlerträgern geeinigt. Der türkische Nationalspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis Ende Juni 2029.

Insgesamt 19 Tore und vier Vorlagen gelangen Can Uzun (18) in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend für den 1. FC Nürnberg. © Daniel Karmann/dpa "Eintracht Frankfurt ist die perfekte Station für mich und meine Weiterentwicklung. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mich den Eintracht-Fans präsentieren zu können", sagte der Deutsch-Türke nach seiner Unterschrift. Seit Monaten wurde über einen Wechsel des außergewöhnlichen Stürmers zu den Adlerträgern spekuliert. "Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat. Er hat für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten. Wir haben Can unseren klaren Plan aufgezeigt und ihn dadurch überzeugt. Wir wollen ihn bestmöglich weiterentwickeln und freuen uns, dass er ab dieser Saison für uns auf Torejagd gehen wird", erklärt Sportvorstand Markus Krösche (43) den Deal. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt: Dieser Verteidiger wird nach Österreich ausgeliehen Zuerst hatte am Montagabend "Sky" über die Einigung berichtet und dabei eine Ablöse in Höhe von elf Millionen Euro spekuliert. Mit den ausgehandelten Bonuszahlungen könnte der Betrag sogar auf 14 Millionen Euro steigen.

Can Uzun ist der Rekordverkauf des 1. FC Nürnberg