DFB-Viertelfinale: Eintracht freut sich auf Heimspiel-Knaller gegen Union!

Frankfurts Daichi Kamada (r.) und Jordan Siebatcheu von Union Berlin kämpfen um den Ball: Das Hinspiel im heimischen Deutsche-Bank-Park konnten die Hessen mit 2:0 gewinnen. © Arne Dedert/dpa

Das ergab die Auslosung, die am heutigen Sonntagabend im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund stattfand.

Für die Hessen ist es dabei sicher von Vorteil, im heimischen Deutsche-Bank-Park vor ausverkauftem Haus antreten zu dürfen.

Dagegen wird Union mit einem eher durchwachsenen Gefühl in die Main-Metropole reisen: Beim 2:0 (2:0) Im Hinspiel fügten die Adlerträger den Eisernen die erste Saison-Niederlage zu.

"Wir hätten gerne ein Heimspiel gehabt", meinte dann auch Berlins Timo Baumgartl (26) unmittelbar nach dem 0:0 am heutigen Abend gegen Schalke 04. "Aber wir nehmen es so an. Ein Viertelfinale ist da, um es zu gewinnen", schloss der Verteidiger selbstbewusst.

Bei den Frankfurter kann man mit dem Los natürlich auch sehr gut leben. "Wir freuen uns, dass wir ein Heimspiel zugelost bekommen haben", sagte Sportvorstand Markus Krösche (42) auf der Webseite des Vereins.