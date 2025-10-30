Einnahmen weiter auf Rekord-Niveau, dennoch macht Eintracht Millionen-Verlust

Obwohl Eintracht Frankfurt die Erlöse auf einem Rekordniveau stabilisiert hat, wurde wegen deutlich höherer Ausgaben ein Millionenverlust gemacht.

Von Eric Dobias



Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt hat die Erlöse in der vergangenen Saison fast auf Rekordniveau stabilisiert, wegen deutlich höherer Ausgaben aber einen Millionenverlust gemacht.

Auch der Einzug in die Champions League hat die Eintracht Geld gekostet. Die Einnahmen durch die Königsklasse finden sich dann aber erst in der Bilanz der aktuellen Saison wider. © Arne Dedert/dpa Der Fußball-Bundesligist erzielte in der Spielzeit 2024/25 einen Umsatz von 389,1 Millionen Euro. Das waren nur 1,4 Millionen Euro weniger als in der vorhergehenden Rekordsaison. Das Gesamtergebnis weist allerdings einen Verlust von 8,3 Millionen Euro aus. Ein Jahr zuvor hatten die Hessen noch einen Gewinn von 26,9 Millionen Euro verbucht. Grund für das Minus in der Bilanz seien der um mehr als 30 Millionen Euro auf insgesamt 177,3 Millionen Euro gestiegene Personalaufwand und deutlich höhere Abschreibungen von 46 Millionen Euro, teilte Frankfurts Finanzvorstand Julien Zamberk (37) mit. Eintracht Frankfurt Pokal-Krimi in Frankfurt: SGE-Duo versagen im Elfmeterschießen Nerven, BVB jubelt Der Verein befinde sich dennoch "auf einem sportlichen und wirtschaftlichen Wachstumskurs".

Eintracht Frankfurts Finanzvorstand: "Haben in den Kader und den sportlichen Erfolg investiert"

Mittlerweile verfügt die Eintracht über 69 Millionen Euro an Eigenkapital, womit Fehlbeträge ausgeglichen werden können. © Frankk Rumpenhorst Die Gesamtausgaben des Vorjahres-Dritten stiegen um 9,3 Prozent auf insgesamt 397,5 Millionen Euro. "Wir haben in den Kader und damit den sportlichen Erfolg investiert. Den Verlust können wir uns durchaus leisten, weil wir ihn durch unser Eigenkapital abdecken können", sagte Zamberk und ergänzte: "Ohne den Einzug in die Champions League hätten wir ein positives Ergebnis gehabt. Aber darüber hätte sich niemand gefreut, wenn wir die Königsklasse verpasst hätten." Mittlerweile verfügt die Eintracht über ein Eigenkapital von 69 Millionen Euro - so viel wie nie zuvor und deutlich mehr als der bisherige Höchstwert von 53,4 Millionen Euro aus dem Jahr 2020. Eintracht Frankfurt Liverpool will diesen Eintracht-Star: Spielt er schon bald in der Premier League? "Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil es bedeutet, dass wir einen Fehlbetrag auch mal abfedern können, wenn dies mit sportlichem Erfolg einhergeht", sagte Zamberk.

Ekitiké-Transfer taucht noch nicht in der Bilanz auf