Eintracht Frankfurt an diesem Shootingstar aus der Ligue 1 dran?

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt soll großes Interessen an Linksverteidiger Arsène Kouassi vom FC Lorient haben, der zurzeit als einer der Shootingstars der französischen Ligue 1 gilt.

Arsène Kouassi (22) kann bereits in seiner ersten Saison in der Ligue 1 überzeugen und erregt das Interesse vieler größerer Klubs. © IMAGO/PsnewZ

Der 22-Jährige glänzt bereits in seiner ersten Saison in der Eliteliga Frankreichs, zeigt sich als schneller, robuster Außenverteidiger mit Offensiv-Qualitäten und großer Flankenstärke. Nicht von ungefähr gelangen ihm in 27 Spielen in der Ligue 1 bereits zwei Tore und sechs Vorlagen.

Der Nationalspieler von Burkina Faso sorgte zudem im vergangenen Winter beim Afrika Cup für Aufsehen, wo er mit der burkinischen Mannschaft das Achtelfinale erreichte, in allen vier Spielen 90 Minuten auf dem Platz stand und ein Tor erzielen konnte.

Kouassi war zum Saisonbeginn vom AC Ajaccio, dem aus finanziellen Gründen der Zwangsabstieg bevorstand, für den Schnäppchenpreis von 1,2 Millionen Euro in die Bretagne gewechselt, wo er sich auf Anhieb durchsetzen und überzeugen konnte.

Das ruft natürlich die Scouts der größeren Vereine auf den Plan. Wie "footmercato.net" berichtet, steht der 22-Jährige vor allem in der Bundesliga hoch im Kurs, namentlich bei Bayer 04 Leverkusen, dem VfB Stuttgart und eben bei der Frankfurter Eintracht.

Darüber hinaus haben demnach auch die AS Roma, Genua sowie Racing Straßburg Kouassi auf dem Schirm, der laut "footmercato.net" auch durchaus wechselwillig sein soll.