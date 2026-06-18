Spielmanipulation? Eintracht-Star Wahi offenbar kurz vor WM festgenommen!

Frankfurt am Main - Ärger für Elye Wahi! Der 23 Jahre alte Mittelstürmer der Frankfurter Eintracht , der seit Januar an OGC Nizza ausgeliehen ist, muss sich offenbar wegen des Verdachts der Spielmanipulation verantworten.

Elye Wahi (23, Eintracht Frankfurt) steht für die Elfenbeinküste bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada auf dem Rasen. © FRANCK FIFE/AFP

Derzeit weilt Wahi mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada, bei der er in der Gruppenphase nach dem Auftaktsieg gegen Ecuador als Nächstes an diesem Samstag (22 Uhr) auf die deutsche Elf treffen wird.

Auf der anderen Seite des Großen Teichs droht derweil erheblicher Ärger. Wie "The Athletic" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, die mit den laufenden Vorgängen vertraut seien, berichtet, soll gegen den Angreifer in Frankreich aktuell ein Ermittlungsverfahren geführt werden.

Der Vorwurf: Wahi habe sich beim torlosen Remis in der Liga gegen den FC Metz am 17. Mai dieses Jahres absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt. Bei der besagten Partie wurde dem Ligaverband FLP zufolge ein auffälliges Wettverhalten festgestellt.

Unter anderem wurde auch darauf gewettet, dass Wahi im Kräftemessen mit Metz eine Gelbe Karte erhalten würde. Laut dem Verband liege "ein ungewöhnliches Wettvolumen" im Zusammenhang mit der Verwarnung des Ivorers vor.