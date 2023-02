Eintracht Frankfurt nach 0:2-Pleite gegen Neapel: "Zu viele eigene Fehler"

Frankfurt am Main - Die SSC Neapel war eine Nummer zu groß: Bundesligist Eintracht Frankfurt musste sich am gestrigen Dienstagabend in der Champions League 0:2 geschlagen geben . Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner (48) sprach hinterher von einer verdienten Niederlage seiner Mannschaft.

Torwart Kevin Trapp (32), der trotz zweier Treffer der Italiener in dem Spiel sein Können mit einem gehaltenen Elfmeter unter Beweis gestellt hatte, nahm seine Team-Kollegen im Anschluss an die Partie in Schutz: "Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Wenn du gegen so einen Gegner in Rückstand 25 Minuten in Unterzahl spielst, wird es sehr schwer."

Natürlich sei das Ergebnis "nicht optimal", doch der 32-Jährige fügte hinzu: "Wenn man die Stimmung draußen sieht und weiß, wozu diese Mannschaft in der Lage ist, sind wir in der Lage, dieses Ergebnis zu drehen."

"Das macht Mut", ergänzte der Keeper - mutmaßlich mit Blick auf das Champions-League-Rückspiel gegen die SSC Neapel am 15. März im Stadio Diego Armando Maradona.