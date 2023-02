Eintracht Frankfurt nach 1:2-Pleite gegen RB Leipzig: "Haben wir uns selbst zuzuschreiben"

Frankfurt am Main - Erst die Niederlage in der Champions League gegen die SSC Neapel, nun die 1:2-Pleite gegen RB Leipzig in der Bundesliga . Eintracht Frankfurt muss mit einigen Rückschlägen klarkommen. Cheftrainer Oliver Glasner (48) richtet seinen Blick aber auch schon in die Zukunft.

Der Trainer kündigte an: "Jetzt erholen wir uns, möchten eine gute Trainingswoche hinlegen und schauen, dass wir in Wolfsburg die drei Punkte holen" - der VfL Wolfsburg empfängt Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag (5. März, 17.30 Uhr).

Auch Markus Krösche (42), der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, zollte den Roten Bullen zunächst Respekt: "Leipzig hat es gut gemacht, war scharf, aggressiv, zielstrebig und hat unsere Fehler ausgenutzt."

Der 42-Jährige hob jedoch ebenfalls hervor, dass die Frankfurter in der gestrigen Bundesliga-Partie nicht nur schlecht gespielt hätten. In der zweiten Halbzeit hätten die Adler es "wesentlich besser gemacht" und "Chancen herausgespielt". Dabei habe sich gezeigt, "was wirklich in der Mannschaft steckt" und darauf könne man aufbauen.

Frankfurts Mannschaftskapitän Sebastian Rode (32) schloss sich der Einschätzung von Markus Krösche an. "In der ersten Halbzeit haben wir Leipzig zu viele Räume gegeben. Nichtsdestotrotz hat man gesehen, was für eine gute Mannschaft Leipzig hat. In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht und hatten auch unsere Chancen", sagte der Mittelfeldspieler.