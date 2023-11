Eintracht Frankfurt soll an diesem deutschen Nationalspieler dran sein!

Frankfurt am Main - Angelt sich Eintracht Frankfurt den nächsten deutschen Nationalspieler? Laut aktueller Gerüchte sollen die Hessen großes Interesse an Pascal Groß (32) vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion haben.

Erst in diesem Jahr gab Pascal Groß sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Seitdem zählt der 32-Jährige zum Kader und absolvierte bislang vier Länderspiele. © Federico Gambarini/dpa

Das berichtet unter anderem die "Sport Bild". Demnach hatte SGE-Sportvorstand Markus Krösche (43) bereits im vergangenen Sommer beim 32-Jährigen vorgefühlt. Der hatte sich dann aber doch dafür entschieden, beim Tabellen-Sechsten der abgelaufenen Saison zu bleiben.

Allerdings machte Groß, der erst in diesem Jahr sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gab und auch jetzt wieder zum Kader gehört, unlängst im Interview mit dem "Kicker" klar, dass er sich durchaus eine sportliche Zukunft in Deutschland vorstellen kann.

"Das Sportlerleben ist nicht immer ganz planbar, aber mein Ziel war schon, in die Bundesliga zurückzukehren", hatte der Mittelfeld-Allrounder dort mitgeteilt. "Aber das muss Sinn ergeben. Da gehört mehr dazu, als das erstbeste Angebot anzunehmen."

Groß ist flexibel einsetzbar und kann im Mittelfeld jede Position übernehmen. Zuletzt spielte er aber überwiegend auf der Sechs - auch in der deutschen Elf. Auf dieser Position besitzt die Eintracht mit Ellyes Skhiri (28), Hugo Larsson (19) und Sebastian Rode (33) drei starke Spieler.