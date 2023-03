Borré Olé: Frankfurts Stürmer mit Wahnsinns-Treffer gegen Japan!

Artistisch knallt Rafael Borré (27, 2.v.l.) den Ball per Fallrückzieher unter die Latte © Philip FONG/AFP

Denn beim 2:1 (1:1) bei den gastgebenden Japanern erzielte der 27-Jährige mit einem sensationellen Fallrückzieher in der 61. Minute den Siegtreffer für Kolumbien.

Dabei war schon die Entstehung des Treffers schön anzusehen. Kapitän Mateus Uribe (32) hatte noch aus der eigenen Hälfte mit einem weiten Ball über die rechte Seite Jhon Durán (19) geschickt.

Der Youngster verlor zwar die Kugel im Laufduell, doch Teamkollege John Arias (25) schnappte sich das Spielgerät, drang rechts in den Strafraum ein und hielt drauf.

Japans Keeper Daniel Schmidt (31) parierte, die Kugel prallte nach vorn ab und dann hatte Rafa seinen großen Moment. Etwa am Elfmeterpunkt setzte er zum Fallrückzieher an, traf das Leder nahezu perfekt und nagelte es wuchtig unter die Latte.

Kein Wunder, dass die sozialen Medien am heutigen Mittwoch voll sind mit diesem absolut sehenswerten Treffer! Zuvor waren die in der ersten Halbzeit dominanten Japaner bereits in der 3. Minute durch Kaoru Mitoma (25) mit 1:0 in Führung gegangen.

Der 19-jährige Durán von Aston Villa hatte in der 33. Minute mit seinem ersten Länderspieltor im fünften Spiel ausgeglichen, ehe dann Borré den Siegtreffer erzielte.