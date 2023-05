Eintracht freudetrunken nach Herzschlagfinale: Glasner mit forscher Ansage an RB Leipzig

Frankfurt am Main - Der Klassenerhalt mit einem 5:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern im Jahr 1999, der Bundesliga-Aufstieg durch ein 6:3 gegen Reutlingen (2003) oder der Europa-League-Sieg 2022 nach Elfmeterschießen. Was die Eintracht am Samstagnachmittag in einem Herzschlagfinale gegen Freiburg erreichte, wird sich wohl nahtlos in diese Ereignisreihe anfügen. Doch das Erreichen der Conference League durch das 2:1 gegen den SC soll noch nicht alles sein.