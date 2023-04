Eintracht-Negativserie nagt an Glasner: "Mir geht es innerlich nicht so gut"

Frankfurt am Main - Seit dem 18. Februar hat Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga nicht mehr gewonnen. Die anhaltende Erfolglosigkeit hat beim Trainer Spuren hinterlassen.

Nach den zuletzt aufreibenden Wochen im Lager von Eintracht Frankfurt zeigte sich SGE-Coach Oliver Glasner (48) nachdenklich auf der aktuellen Pressekonferenz. © Bernd Thissen/dpa

Die Negativserie von acht sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga nagt an Oliver Glasner (48). "Ich weiß nicht, ob ich mehr graue Haare bekommen habe. Aber natürlich ist es eine Phase, in der es mir innerlich nicht so gut geht. Ich bin genauso unzufrieden und stehe in der Verantwortung, das wieder zu drehen", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt am Donnerstag.

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Wollen die Hessen im Kampf um einen internationalen Startplatz dabei bleiben, muss endlich ein Sieg gelingen. Der bisher letzte datiert von Mitte Februar, als es ein 2:0 gegen Werder Bremen gab.

"Jeder gibt alles, um die Situation wieder zum Guten zu wenden", sagte Glasner.

Kurz darauf stellte er klar: "Ich habe mich nicht wochenlang durch Frankfurt tragen lassen, als wir die Europa League gewonnen haben. Und ich verkrieche mich jetzt auch nicht, weil wir eine nicht so gute Phase haben. Oliver Glasner ist kein besserer Mensch, weil wir Europa-League-Sieger sind, aber auch kein schlechterer Mensch, weil wir acht Spiele nacheinander nicht gewonnen haben."