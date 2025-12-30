Eintracht-Neuzugang Ebnoutalib emotional: "Musste Tränen zurückhalten"

Frankfurt am Main - Für Zweitliga-Torjäger Younes Ebnoutalib (22) ist mit dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt ein Traum in Erfüllung gegangen. Der Deutsch-Marokkaner findet alles "sehr krass". Seine Rückkehr in die Heimat ist mit großen Emotionen verbunden.

Younes Ebnoutalib (22) unterschrieb bei der Frankfurter Eintracht einen Vertrag bis 2031. © Eintracht Frankfurt

"Es ist ein unglaubliches Gefühl, das bedeutet mir sehr viel. Für die Eintracht zu spielen, war für mich immer ein Kindheitstraum", sagte der 22-Jährige nach seinem Wechsel von der SV Elversberg an den Main in einem Video-Interview seines neuen Klubs. "Ich musste bei der Vertragsunterschrift die Tränen zurückhalten."

Der hessische Fußball-Bundesligist hat den Zweitliga-Shootingstar mit einem Vertrag bis 2031 ausgestattet. Zuletzt wurde über eine Ablösesumme von rund acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen spekuliert.

"Es ging alles sehr schnell. Es fühlt sich an wie ein Traum. Noch kann ich es nicht richtig realisieren, ich freue mich unheimlich", sagte Ebnoutalib.

"Für seine eigene Stadt zu spielen, ist schon sehr krass. Ich bin einfach nur glücklich." Bei der Vertragsunterschrift begleitete ihn seine Familie, die in Frankfurt verwurzelt ist.

Ebnoutalib spielte vor gut einem Jahr noch in der Regionalliga für den FC Gießen. Im vergangenen Winter wechselte er für gerade einmal rund 50.000 Euro nach Elversberg und entwickelte sich dort in der laufenden Zweitliga-Saison zum Senkrechtstarter. Der Deutsch-Marokkaner führt die Torschützenliste mit zwölf Treffern an.