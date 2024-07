Frankfurts Wunsch-Transfer fix: EM-Teilnehmer Rasmus Kristensen kommt!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt meldet den nächsten hochkarätigen Neuzugang für die kommende Saison: Wie bereits seit Tagen spekuliert , wechselt der 21-fache dänische Nationalspieler Rasmus Kristensen (27) zu den Hessen.

"Das Stadion habe ich vor Kurzem bei der Europameisterschaft live gesehen und ich kann es kaum erwarten, bald hier zu spielen", so der Däne weiter.

Das bestätigte auch der Spieler. "Heute ist ein schöner Tag für mich. Ich freue mich sehr, dass ich von nun an bei Eintracht Frankfurt bin", sagte Kristensen und schwärmte insbesondere von der Atmosphäre im Waldstadion.

Das teilte der Verein am heutigen Freitag mit.

Rasmus Kristensen blickt auf bislang 24 Einsätze in der Champions League und 14 Spiele in der Europa League zurück. © Eintracht Frankfurt Fußball AG

Kristensen gehörte zum Kader der Nationalmannschaft bei der EM 2024, kam aber zu keinem Einsatz.

Seine Karriere begann er beim FC Midtjylland. Über Ajax Amsterdam ging es dann zu RB Salzburg, für die er in 109 Pflichtspielen 14 Treffer und 19 Assists ablieferte und dreimal das österreichische Double holte.

2022 wechselte er für 13 Millionen Euro zu Leeds in die Premier League, wo er auf Frankfurts heutigen Abwehrchef Robin Koch (27) traf.

Nach dem Abstieg der "Peacocks" ging er auf Leihbasis für ein Jahr zur AS Rom. Sowohl bei Leeds als auch in der Serie A konnte sich Kristensen sofort in die Stammelf spielen.

Mit ihm verpflichtet die Eintracht einen Mann, der den Ambitionen, international zu spielen, absolut gerecht wird: Der 27-Jährige lief bisher 24 Mal in der Champions League auf und stand in 14 Begegnungen der Europa League auf dem Platz.