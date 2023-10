Geht der nächste Eintracht-Star? RB Leipzig will diesen SGE-Leistungsträger!

Frankfurt am Main/Leipzig - Verliert die SGE ihren nächsten Leistungsträger? Liga-Konkurrent RB Leipzig soll starkes Interesse an einem Frankfurter Star-Kicker haben.

Mit Junior Dina Ebimbe (22, r.) könnte Eintracht Frankfurt nach Jesper Lindström und Kolo Muani den nächsten namhaften Youngster verlieren. © Arne Dedert/dpa

Erst war er außen vor, dann wieder mittendrin. Junior Dina Ebimbe (22) wurde aufgrund von mangelndem Einsatz bei Eintracht Frankfurt von Cheftrainer Dino Toppmöller (42) vor Kurzem aus dem Spieltagskader bei der Heimpartie gegen den 1. FC Heidenheim gestrichen.



Spätestens mit seinen beiden Treffern am Donnerstagabend in der Conference League beim furiosen 6:0-Sieg gegen HJK Helsinki meldete er sich dann eindrucksvoll zurück.

Auch in der Anfangsphase der laufenden Bundesliga-Saison gehörte Ebimbe stets zu den stärksten Akteuren der SGE auf dem grünen Rasen.

Seine Qualitäten, die er zudem schon im vergangenen Jahr oftmals unter Beweis stellte, sind natürlich auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben.

Nur logisch also, dass der Franzose von mehreren Topklubs beobachtet wird. Wie Transferexperte Santi Aouna via X (ehemals Twitter) berichtet, sei jedoch RB Leipzig bereits sehr konkret am zentralen Mittelfeldspieler interessiert.