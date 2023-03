Glasners trauriges erstes Mal: Eintracht will gegen Union endlich wieder siegen!

Frankfurt am Main - Die Champions League ist vorbei und abgehakt. Für Eintracht Frankfurt gibt es für die Rückkehr in die Königsklasse nur noch die Option Bundesliga . Chefcoach Glasner ist zuversichtlich.

SGE-Chefcoach Oliver Glasner (48) schied gegen Neapel zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt mit Eintracht Frankfurt aus dem europäischen Geschäft aus. © Oliver Weiken/dpa

Für nur knapp zwei Jahre hat Oliver Glasner (48) mit Eintracht Frankfurt schon einiges erlebt: Reisen nach London, Barcelona, Sevilla und Lissabon, ein Europapokal-Sieg für die Geschichtsbücher und nun schwere Krawalle.

Aber auch sportlich hatte die von den Ausschreitungen überschattete Reise zum SSC Neapel eine Premiere zu bieten. "Das war das erste Mal in meiner Geschichte bei der Eintracht, dass wir in Europa ausgeschieden sind. Auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite stolz", sagte der Österreicher Glasner am Freitag.

0:2 und 0:3 gegen Neapel, das nun in der Champions League auf den AC Mailand trifft. Um Gegner dieser Kragenweite will sich die Eintracht im Herbst wieder kümmern - doch dafür braucht es einen formidablen Endspurt in der Bundesliga, beginnend am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit dem Gastspiel bei Union Berlin. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist uns zuletzt nicht so häufig gelungen. Ich mag es nicht, wenn wir auf die Tabellenkonstellation gucken", sagte Glasner.



Die Eintracht steht derzeit bei 40 Zählern, das Trio RB Leipzig, SC Freiburg und Union bei jeweils 45 Punkten. Bleiben Bayern und Dortmund vorne unangetastet, müssen die Hessen zwei Teams überholen, um erneut in der Champions League zu spielen. Personell sieht es dafür gut aus. Dass Junior Dina Ebimbe (22) und Jesper Lindström (23) weiter verletzt ausfallen, war ebenso klar wie die Gelb-Sperre von Kapitän Sebastian Rode (32). "Alle anderen sind fit und machen einen sehr positiven Eindruck."