Harte, aber ehrliche Worte: Eintracht-Capo brüllt Lustlos-Mannschaft zusammen

Frankfurt am Main - Erschreckende Entwicklung! Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt verliert durch ihre zahlreichen Nicht-Leistungen immer mehr Anhänger. Jetzt schaltete sich auch der SGE-Capo nach der Pleite gegen RB Leipzig ein.

Nach der derben 1:3-Heimniederlage gegen RB Leipzig hat Eintracht Frankfurts Capo der Mannschaft die Meinung gegeigt. © Marc Schüler/dpa

Es ist nicht die Tatsache, dass eine Mannschaft einmal verliert, sondern wie man verliert. Bei der Frankfurter Eintracht geschieht dies aktuell zu häufig ohne Kampfgeist, Aufbäumen oder jegliche Energie – man ergibt sich zu oft seinem Schicksal, sobald der erste Widerstand auftritt.

Genau das kommt bei allen Fans der SGE natürlich überhaupt nicht gut an und wirkt so, als hätten einige Profis überhaupt nicht verstanden, dass die Qualifikation für das europäische Geschäft auf dem Spiel steht.

Nach der 1:3-Pleite gegen RB Leipzig verließen zahlreiche Anhänger das Stadion so schnell es nur irgendwie ging. Bei der Stadionrunde der Eintracht-Kicker brüllte dann der Kurven-Capo plötzlich auf die Truppe ein und sprach das aus, was viele Fans denken.

"Also, falls ihr es nicht gemerkt habt: Ihr habt Euch gerade vor der leeren Ostkurve bedankt und vor der scheiß leeren Gegengeraden. Und wir stehen hier wie die Spastis, die bei jedem Spiel sind. Wollt ihr uns verarschen, oder was? Was ist denn los mit Euch? Ihr verspielt so lächerlich Europa. Geht in die Kabine, denkt darüber nach – und wir sehen uns in Augsburg", so die deutliche Wortwahl.

Gerade vor dem Hintergrund, dass sogar die Quali zur Europa-League bei günstiger Konstellation noch durchaus möglich ist und deren Finale in der kommenden Saison in Frankfurt stattfindet, sorgen die blutleeren Auftritte für Unverständnis.