Heftiger Europa-Einbruch: Eintracht legt los wie die Feuerwehr, blamiert sich dann gewaltig

Das neue Eintracht-Sturmtrio um Sasa Kalajdzic (l.), Farès Chaibi (M.) und Omar Marmoush sorgte binnen zehn Minuten für zwei Treffer. © Federico Gambarini/dpa

Bereits nach knapp zwei gespielten Minuten klingelte es erstmalig im Netz der Gastgeber. Nach einer Hereingabe am Fünfmeterraum durch Niels Nkounkou herrschte kurzzeitig Chaos, welches Farès Chaibi eiskalt ausnutzte und zur Führung einnetzte (3. Minute).

Einen perfekt ausgespielten Konter verarbeitete das neue Sturm-Trio um Chaibi, Omar Marmoush und schließlich Torschütze Sasa Kalajdzic zum 2:0 (10.) gegen den belgischen Tabellenführer.

Die teils kritischen Worte angesichts der Leistungen der letzten Wochen hatten sich die Mannen in Weiß also scheinbar deutlich zu Herzen genommen. Mochte man zumindest meinen.

Denn nach einer Phase der Spielkontrolle holte ein kapitaler Fehler von Ellyes Skhiri die Hausherren wieder ins Boot - Mathias Rasmussen schob schließlich locker zum 2:1 ein (31.).

Von hier an war von "Heavy Metal" erneut nur wenig übrig. Das Spiel fand weitestgehend in der Hälfte der Adlerträger statt, der Ausgleichstreffer durch Saint-Gilloise lag förmlich in der Luft.

Hiervor bewahrte die Hessen lediglich der Pausenpfiff durch den Unparteiischen Craig Pawson.