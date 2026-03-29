Krösche verteidigt Riera - Doch diese Kriterien entscheiden schon bald über seine Zukunft

Frankfurt am Main - Medial und bei einigen Fans steht Eintracht Frankfurts neuer Cheftrainer Albert Riera (43) bereits in der Kritik. Markus Krösche (45) hat jetzt darüber gesprochen, welche Dinge er vom Spanier erwartet.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45, l.) hat seine Anforderungen an Coach Albert Riera (43) klar formuliert. © Marc Schüler/dpa

Kämpferische, leidenschaftliche und teils sehr metaphorische Aussagen traf Albert Riera in seiner kurzen Amtszeit bei der SGE bereits zur Genüge, doch auf dem Feld ist von dem Spirit, den er verbreiten möchte, überhaupt nichts zu sehen.

Grund genug, den 43-Jährige zumindest einmal kritisch hinterfragen zu dürfen. Aber davon will Sportvorstand Krösche noch so gar nichts hören.

Beim F.A.Z.-Kongress in Frankfurt erklärte er jetzt in Hinblick auf Riera: "Albert wird nicht gemessen daran, was am Ende dieser Saison dabei rauskommt. Wir bewerten, wie wir Fußball spielen. Wir wollen versuchen, die internationalen Plätze zu erreichen in diesem Jahr."

Klingt erst einmal einleuchtend, gleichwohl das Geschehen auf dem Platz aktuell eher als Paradebeispiel für Lethargie dienen könnte.

Vor allem im ideenlos wirkenden Spiel mit dem Ball besteht noch deutlich Luft nach oben. Viel Arbeit für Riera also bis zum Sommer, um seinen Profis auch mehr Galligkeit und Siegeswillen einzuimpfen.