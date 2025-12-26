Marktwert-Gewinner des Jahres: Zwei Eintracht-Stars sind mit dabei
Frankfurt am Main - Diese Entwicklungen können sich sehen und in Zukunft wahrscheinlich die Kassen der Frankfurter Eintracht klingeln lassen! Can Uzun (20) und Nathaniel Brown (22) gehören zu den Marktwert-Gewinnern des Jahres.
Die Kicker der Hessen sortieren sich im Ranking von "transfermarkt" auf den Plätzen fünf und neun ein.
Uzuns Marktwert beträgt derzeit rund 45 Millionen, was einer Steigerung von stolzen 33 Millionen Euro in den vergangen zwölf Monaten entspricht - stark!
Brown konnte seinen Wert um 27 Millionen Euro auf 35 Millionen steigern. Der Abwehrspieler weckt wie auch sein Teamkollege damit international natürlich Begehrlichkeiten. Unter anderem der FC Arsenal aus der englischen Premier League soll großes Interesse haben und womöglich bereits im nächsten Transferfenster einen Vorstoß wagen.
Dieses öffnet in wenigen Tagen am 1. Januar 2026.
Zur weiteren Einordnung: Für die Dienste von Uzun hatte die Eintracht im Sommer 2024 elf Millionen Euro überwiesen, bei Brown waren es im Januar 2024 deren drei. Beide Spieler wurden vom 1. FC Nürnberg in die Mainmetropole gelotst.
Marktwert-Gewinner des Jahres: Michael Olise vom FC Bayern München steht ganz oben
Die größte Steigerung des Jahres konnte mit Blick auf die Bundesliga derweil Michael Olise (24) vom FC Bayern München verbuchen. Der Franzose ist momentan 130 Millionen Euro (!) wert, was letztlich einer Verdopplung seines Marktwertes entspricht.
Sein Mannschaftskollege Lennart Karl (17) schafft es als Shootingstar des Jahres aus dem Stand auf 60 Millionen Euro. Das Debüt für die Profimannschaft absolvierte der Youngster dabei erst im Juni bei der Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten.
Auf Rang drei liegt Yan Diomande (19) von RB Leipzig, der 45 Millionen Euro wert ist und ebenfalls erst in diesem Jahr sein Profidebüt feiern durfte.
Platz vier geht an Said El Mala (19). Der Akteur des 1. FC Köln konnte sich innerhalb eines Jahres von einer Million auf 40 Millionen Euro steigern.
Luka Vuskovic (18, von zehn auf 40 Millionen Euro) vom HSV, Johan Manzambi (20, von 750.000 auf 30 Millionen Euro) vom SC Freiburg und Tom Bischof (20, von zwölf auf 40 Millionen Euro) vom Rekordmeister belegen die Plätze sechs, sieben und acht.
Abgerundet wird die Rangliste der zehn größten Marktwert-Gewinner von Fisnik Asllani (23). Der Spieler der TSG 1899 Hoffenheim ist 30 Millionen Euro wert. Er konnte sich um 27 Millionen steigern, teilt sich mit Brown den neunten Platz.
Titelfoto: IMAGO/HMB-Media