Marktwert-Gewinner des Jahres: Zwei Eintracht-Stars sind mit dabei

Frankfurt am Main - Diese Entwicklungen können sich sehen und in Zukunft wahrscheinlich die Kassen der Frankfurter Eintracht klingeln lassen! Can Uzun (20) und Nathaniel Brown (22) gehören zu den Marktwert-Gewinnern des Jahres.

Can Uzun (20, l.) and Nathaniel Brown (22) dürfen sich freuen. © IMAGO/HMB-Media

Die Kicker der Hessen sortieren sich im Ranking von "transfermarkt" auf den Plätzen fünf und neun ein.

Uzuns Marktwert beträgt derzeit rund 45 Millionen, was einer Steigerung von stolzen 33 Millionen Euro in den vergangen zwölf Monaten entspricht - stark!

Brown konnte seinen Wert um 27 Millionen Euro auf 35 Millionen steigern. Der Abwehrspieler weckt wie auch sein Teamkollege damit international natürlich Begehrlichkeiten. Unter anderem der FC Arsenal aus der englischen Premier League soll großes Interesse haben und womöglich bereits im nächsten Transferfenster einen Vorstoß wagen.

Dieses öffnet in wenigen Tagen am 1. Januar 2026.

Zur weiteren Einordnung: Für die Dienste von Uzun hatte die Eintracht im Sommer 2024 elf Millionen Euro überwiesen, bei Brown waren es im Januar 2024 deren drei. Beide Spieler wurden vom 1. FC Nürnberg in die Mainmetropole gelotst.