Megatalent im Anflug? Eintracht hat belgischen U21-Star auf dem Schirm
Frankfurt am Main - Mit dem belgischen Jungstar und U21-Nationalspieler Noah Adedeji-Sternberg vom KRC Genk soll Eintracht Frankfurt das nächste äußerst vielversprechende Talent auf dem Schirm haben.
Das berichtet das belgische Fußball-Portal "VoetbalNieuws.be".
Der 20-Jährige ist ein offensiver Flügelspieler, der aber auch im Mittelfeld hinter den Spitzen eingesetzt werden kann.
Seine Lieblingsposition ist die des linken Außenstürmers, womit er möglicherweise der Nachfolger von Jean-Mattéo Bahoya (20) werden könnte. Der Franzose wird ja bereits als nächster millionenschwerer Abgang im kommenden Sommer gehandelt.
Adedeji-Sternberg kommt aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach, von der aus er zur Saison 2023/24 für eine Ablösesumme von einer Million Euro nach Genk wechselte.
Dort schaffte der Spieler unter dem deutschen Trainer Thorsten Fink (58) in der vergangenen Spielzeit den Durchbruch. Er kam wettbewerbsübergreifend auf 41 Einsätze, in denen ihm fünf Tore und genauso viele Assists gelangen.
Allerdings kam er häufig als Edeljoker von der Bank, da er den ebenfalls erst 20-jährigen Ghanaer Christopher Bonsu Baah (20) vor sich hatte.
Dennoch wurde Adedeji-Sternberg im vergangenen März von Trainer Gill Swerts (43) erstmals in die belgische U21 berufen. Drei weitere Einsätze folgten seitdem (1 Tor).
Nach Stammplatz-Verlust: Wechselt Noah Adedeji-Sternberg jetzt schon im Winter?
Nach dem Wechsel Bonsu Baahs für stolze 17 Millionen Euro nach Saudi-Arabien zu al-Qadisiyah in diesem Sommer begann Adedeji-Sternberg die Saison als Stammspieler. Allerdings geriet er in ein Formtief und kam zuletzt nur noch von der Bank.
Eine unbefriedigende Situation für den Spieler, der deshalb mit einem Wechsel im kommenden Winter-Transferfenster liebäugeln soll.
Und laut "VoetbalNieuws.be" gibt es bereits einige sehr namhafte Bewerber - darunter neben der Eintracht unter anderem RB Salzburg, der FC Porto und der amtierende niederländische Meister PSV Eindhoven.
Da der 20-Jährige aber noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, würde eine Ablösesumme fällig werden. Der Marktwert des Außenstürmers beläuft sich laut "Transfermarkt.de" auf fünf Millionen Euro.
Wie "VoetbalNieuws.be" aber weiter berichtet, rechnet man in Genk mit einer wesentlich höheren Summe. Diese dürfte erfahrungsgemäß wohl zweistellig ausfallen.
Titelfoto: Tom Goyvaerts/Belga/dpa