Megatalent im Anflug? Eintracht hat belgischen U21-Star auf dem Schirm

Frankfurt am Main - Mit dem belgischen Jungstar und U21-Nationalspieler Noah Adedeji-Sternberg vom KRC Genk soll Eintracht Frankfurt das nächste äußerst vielversprechende Talent auf dem Schirm haben.

Noah Adedeji-Sternberg (20, l.) geht beim Spiel in der Europa League gegen Real Betis ins Kopfballduell mit Marc Bartra (34). © Tom Goyvaerts/Belga/dpa

Das berichtet das belgische Fußball-Portal "VoetbalNieuws.be".

Der 20-Jährige ist ein offensiver Flügelspieler, der aber auch im Mittelfeld hinter den Spitzen eingesetzt werden kann.

Seine Lieblingsposition ist die des linken Außenstürmers, womit er möglicherweise der Nachfolger von Jean-Mattéo Bahoya (20) werden könnte. Der Franzose wird ja bereits als nächster millionenschwerer Abgang im kommenden Sommer gehandelt.

Adedeji-Sternberg kommt aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach, von der aus er zur Saison 2023/24 für eine Ablösesumme von einer Million Euro nach Genk wechselte.

Dort schaffte der Spieler unter dem deutschen Trainer Thorsten Fink (58) in der vergangenen Spielzeit den Durchbruch. Er kam wettbewerbsübergreifend auf 41 Einsätze, in denen ihm fünf Tore und genauso viele Assists gelangen.

Allerdings kam er häufig als Edeljoker von der Bank, da er den ebenfalls erst 20-jährigen Ghanaer Christopher Bonsu Baah (20) vor sich hatte.

Dennoch wurde Adedeji-Sternberg im vergangenen März von Trainer Gill Swerts (43) erstmals in die belgische U21 berufen. Drei weitere Einsätze folgten seitdem (1 Tor).