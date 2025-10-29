Liverpool will diesen Eintracht-Star: Spielt er schon bald in der Premier League?

Frankfurt am Main - Der nächste Jungstar von Eintracht Frankfurt ist in den Fokus der europäischen Top-Klubs geraten und könnte schon bald in die Premier League wechseln. Die Rede ist von Flügelflitzer Jean-Mattéo Bahoya (20), an dem der FC Liverpool großes Interesse haben soll.

Mit zwei Toren gegen Werder Bremen zu Beginn der Bundesliga-Saison und einem Treffer im DFB-Pokal legte Jean-Mattéo Bahoya (20) einen Superstart hin. © Arne Dedert/dpa

Das berichtet das für gewöhnlich sehr gut informierte Portal Anfieldwatch.co.uk.

Demnach soll Sportdirektor Richard Hughes (46) intensiv nach einem Backup für den auf der Linksaußen-Position gesetzten Cody Gakpo (26) suchen.

Zu den namhaften Kandidaten sollen zuletzt unter anderem Spieler wie Malick Fontana (20) von Olympique Lyon und die beiden PSG-Stars Khvicha Kvaratskhelia (24) und Bradley Barcola (23) gehört haben.

Letztlich gab man an der Anfield Road das Geld aber für andere Positionen aus und verpflichtete etwa die Stürmer Alexander Isaak (26) und von der Eintracht Hugo Ekitiké (23), während die Rolle des Gakpo-Vertreters dem erst 17-jährigen Rio Ngumoha zufiel.

Jetzt hat laut Anfieldwatch aber offenbar ein Umdenken beim gerade alles andere als souverän aufspielenden Meister eingesetzt und man will auf der linken Außenbahn doch noch einmal personell nachlegen.