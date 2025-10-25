Nach fiesem Torwart-Patzer: Doppelpacker Burkardt schießt Eintracht zum Sieg über St. Pauli
Frankfurt am Main - Jonathan Burkardt schießt Eintracht Frankfurt aus der Krise: Am 8. Spieltag der Bundesliga sorgte der Nationalspieler mit seinem nächsten Doppelpack für das 2:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli.
Allerdings wurde der Sieg für die zuletzt arg gebeutelten Frankfurter durch einen Torwart-Patzer von St. Paulis Keeper Nikola Vasilj eingeleitet.
Die Partie hätte sogar beinahe mit einer kalten Dusche für die Hausherren begonnen. Aber Martijn Kaars, der nach einem feinen Zuspiel von Danel Sinani SGE-Torhüter Michael Zetterer überwinden konnte, stand knapp aber klar im Abseits (4.).
Danach übernahmen die Adlerträger die Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz, taten sich gegen die sehr tief stehenden Gäste aber sichtlich schwer.
St. Pauli verlegte sich aufs Kontern und hatte nach teils völlig unnötigen Ballverlusten der Frankfurter den ein oder anderen gelungenen Angriff - kam aber nicht zu gefährlichen Abschlüssen.
Das Spiel verflachte, doch dann ließ Uzun an der Grundlinie des Sechzehners Manolis Saliakis ziemlich alt aussehen und konnte zum Tor flanken.
Der eigentlich harmlose Ball glitt Schlussmann Vasilj allerdings durch die Handschuhe und Burkardt köpfte ins freie Tor zum 1:0 (36.). So ging es dann auch in die Pause.
Jonny Burkardt macht mit Doppelsack den Sack zu für Eintracht Frankfurt gegen den FC St. Pauli
Die Hessen kamen mit viel Druck aus der Kabine und suchten die frühe Entscheidung. In der 49. Minute machte Vasilj seinen Fehler wett, als er einen Schuss aus kürzester Distanz von Nathaniel Brown sensationell mit dem Fuß klären konnte (49.).
Doch dann hatte der Keeper gegen Burkardt keine Chance: Nach einem weiten Diagonalball von Farès Chaibi an den Fünfer setzte sich der Nationalspieler gegen Hauke Wahl durch und drosch das Leder unhaltbar zum 2:0 in die Maschen (56.)!
In der Folge verwaltete Frankfurt den Vorsprung, aber die Kiezkicker gaben sich nicht auf. Pech für die Gäste, dass der eingewechselte Connor Metcalfe die Kugel über die Latte ballerte, nachdem Zetterer einen Ball hatte noch vorne abprallen lassen (78.).
In einer abwechslungsreichen Schlussphase mit Möglichkeiten auf beiden Seiten brachte Frankfurt die verdienten drei Punkte über die Ziellinie.
Für die SGE war der Sieg - und das auch noch ohne Gegentor - ein Befreiungsschlag. Der FC St. Pauli muss nach der fünften Niederlage in Folge jetzt in der Liga nach unten schauen.
