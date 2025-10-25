Nach fiesem Torwart-Patzer: Doppelpacker Burkardt schießt Eintracht zum Sieg über St. Pauli

Frankfurt am Main - Jonathan Burkardt schießt Eintracht Frankfurt aus der Krise: Am 8. Spieltag der Bundesliga sorgte der Nationalspieler mit seinem nächsten Doppelpack für das 2:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli .

St. Paulis Keeper Nikola Vasilj rutscht die Kugel durch die Handschuhe. Jonathan Burkardt ist zur Stelle und netzt zum 1:0 für die Eintracht ein. © Arne Dedert/dpa

Allerdings wurde der Sieg für die zuletzt arg gebeutelten Frankfurter durch einen Torwart-Patzer von St. Paulis Keeper Nikola Vasilj eingeleitet.

Die Partie hätte sogar beinahe mit einer kalten Dusche für die Hausherren begonnen. Aber Martijn Kaars, der nach einem feinen Zuspiel von Danel Sinani SGE-Torhüter Michael Zetterer überwinden konnte, stand knapp aber klar im Abseits (4.).

Danach übernahmen die Adlerträger die Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz, taten sich gegen die sehr tief stehenden Gäste aber sichtlich schwer.

St. Pauli verlegte sich aufs Kontern und hatte nach teils völlig unnötigen Ballverlusten der Frankfurter den ein oder anderen gelungenen Angriff - kam aber nicht zu gefährlichen Abschlüssen.

Das Spiel verflachte, doch dann ließ Uzun an der Grundlinie des Sechzehners Manolis Saliakis ziemlich alt aussehen und konnte zum Tor flanken.

Der eigentlich harmlose Ball glitt Schlussmann Vasilj allerdings durch die Handschuhe und Burkardt köpfte ins freie Tor zum 1:0 (36.). So ging es dann auch in die Pause.