Premier League jagt Jonny Burkardt: Droht Krisen-Eintracht jetzt auch noch der Ausverkauf?

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt steckt trotz Trainerwechsel weiterhin in der Krise. Die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb ist in Gefahr. Droht den Hessen jetzt auch noch der Ausverkauf?

Laut einem Medienbericht aus England soll Frankfurts Jonathan Burkardt (25) eines der wichtigsten Transferziele der Premier League im kommenden Sommer sein. © Harry Langer/dpa

Dass Jungstars wie Can Uzun (20), Nnamdi Collins (22) oder Nathaniel Brown (22) mittelfristig nicht zu halten sind und zudem viele Millionen Euro in die Kassen der Frankfurter spülen werden, ist nichts Neues und Teil der Strategie von Sportvorstand Markus Krösche (45).

Aber jetzt könnte mit Jonathan Burkardt (25) auch eine der Säulen im Spiel und in den Zukunftsplänen der Eintracht nach nur einem Jahr im Trikot der Adlerträger dem Ruf der Premier League folgen. Das berichtet Transferexperte Ekrem Konur auf dem englischen Portal "SportsBoom.com".

Der fünffache A-Nationalspieler sei eines der wichtigsten Transferziele für die Premier League im kommenden Sommer, heißt es. Vor allem Aufsteiger Leeds United habe Burkardt ganz oben auf der Einkaufsliste stehen.