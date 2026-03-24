Premier League jagt Jonny Burkardt: Droht Krisen-Eintracht jetzt auch noch der Ausverkauf?
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt steckt trotz Trainerwechsel weiterhin in der Krise. Die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb ist in Gefahr. Droht den Hessen jetzt auch noch der Ausverkauf?
Dass Jungstars wie Can Uzun (20), Nnamdi Collins (22) oder Nathaniel Brown (22) mittelfristig nicht zu halten sind und zudem viele Millionen Euro in die Kassen der Frankfurter spülen werden, ist nichts Neues und Teil der Strategie von Sportvorstand Markus Krösche (45).
Aber jetzt könnte mit Jonathan Burkardt (25) auch eine der Säulen im Spiel und in den Zukunftsplänen der Eintracht nach nur einem Jahr im Trikot der Adlerträger dem Ruf der Premier League folgen. Das berichtet Transferexperte Ekrem Konur auf dem englischen Portal "SportsBoom.com".
Der fünffache A-Nationalspieler sei eines der wichtigsten Transferziele für die Premier League im kommenden Sommer, heißt es. Vor allem Aufsteiger Leeds United habe Burkardt ganz oben auf der Einkaufsliste stehen.
Leeds United und Crystal Palace sollen bereits Angebote für Burkardt vorbereiten
Leeds wird trainiert vom ehemaligen Gladbacher Coach Daniel Farke (49), der die Bundesliga - und dementsprechend auch Burkardt - gut kennt. Voraussetzung für einen Transfer wäre allerdings, dass der aktuelle Tabellen-15. den Klassenerhalt schafft. Wenn dies gelänge, dann sollen die Bemühungen um Burkardt intensiviert werden.
Zudem beschäftige sich auch Crystal Palace mit Cheftrainer Oliver Glasner (51) sehr ernsthaft mit dem Frankfurter Mittelstürmer, auch wenn der ehemalige Erfolgscoach der Eintracht seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Südlondonern nicht verlängern wird.
Laut "SportsBoom" sollen sowohl Leeds als auch Crystal Palace bereits Kontakte zum Management des Spielers geknüpft haben und ein konkretes Angebot vorbereiten.
Und die Eintracht? Die sehe Burkardt zwar als wichtigen Bestandteil des Kaders, wäre aber ab einer Ablösesumme von 45 Millionen Euro zu Gesprächen bereit. Ein Betrag, der in der Premier League als "manageable" - also als "überschaubar" - angesehen werde.
Titelfoto: Harry Langer/dpa