"Schlechteste Mannschaft in Europa": SGE-Coach Riera lässt aufhorchen

Frankfurt am Main - Sichere Führung verspielt und Rückstand aufs internationale Geschäft vergrößert: Die Frankfurter Eintracht hat einen enttäuschenden Ostersonntag hinter sich, dazu werfen Albert Rieras Aussagen erneut Fragen auf.

Albert Riera (43) hat bei Eintracht Frankfurt das Sagen. © Uwe Anspach/dpa

Der 43 Jahre alte Spanier versucht zwar weiterhin mit allen Mitteln, eine positive Atmosphäre im und um den Verein zu beschwören, sorgte mit seiner Wortwahl nach der Partie allerdings bestenfalls für Stirnrunzeln - bei einigen auch für Kopfschütteln.

Zwar sieht Riera, der am 1. Februar das Ruder in der Mainmetropole in die Hand gedrückt bekam, seine Mannschaft angesichts einer "schwierigen Ausgangssituation" auf dem richtigen Weg. Wo er den Ausgangspunkt verortet, lässt aber stutzen.

Als er in Frankfurt unterzeichnet habe, "waren wir die schlechteste Mannschaft in Europa", erklärte Riera nach dem 2:2-Remis gegen den 1. FC Köln seine Sicht, die primär auf den vielen Gegentoren fußt. Es habe vor inzwischen zwei Monaten sehr viel "Frustration und Enttäuschung" geherrscht.

Letzteres mag stimmen, Ersteres mutet aber trotz der nicht von der Hand zu weisenden Probleme etwas überzogen an.

Riera betonte, dass es sich dabei um die Vergangenheit handele, entscheidend allerdings immer die Gegenwart sei. Lediglich drei Siege in der Bundesliga stehen in dieser für ihn zu Buche. Dazu gesellen sich drei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Kurz: Die Gegenwart sieht auch nicht wirklich rosig aus. Die Leistungen auf dem Platz bleiben schwankend, abseits des Rasens irritiert der Coach ein ums andere Mal. Das Fanlager ist bei ihm bestenfalls als gespalten anzusehen.