Kohle-Zoff mit Champions-League-Sieger? PSG lässt Eintracht bei Kolo Muani alt aussehen

Frankfurt am Main/Paris/Turin - Zusätzliche Transfereinnahmen für die Eintracht ? Fehlanzeige! Der Champions-League-Sieg von Paris St. Germain bringt der SGE entgegen früheren Spekulationen keinen zusätzlichen Geldsegen.

Alles in Kürze

Randal Kolo Muani (26) war der Rekordtransfer der Eintracht. Über 90 Millionen Euro war der 26-Jährige PSG wert. Auf einen zuvor ausgehandelten Bonus muss die SGE aber wohl verzichten. © Torsten Silz/dpa

Wie der "Kicker" unter Berufung auf interne Klubkreise berichtet, enthalten die Transferverträge der beiden ehemaligen Eintracht-Spieler Randal Kolo Muani (26) und Willian Pacho (23) keine Bonuszahlungen für den europäischen Triumph der Pariser.

Der französische Stürmer, der im Sommer 2023 für eine Rekordablöse von bis zu 95 Millionen Euro nach Paris wechselte, hätte eigentlich eine Bonuszahlung auslösen können. Allerdings verfehlte er aufgrund seiner Leihe zu Juventus Turin im Januar die notwendige Mindestanzahl an Einsätzen.

Der 26-Jährige hätte die Hälfte aller Champions-League-Spiele bestreiten müssen, kam jedoch nur viermal in der Gruppenphase zum Einsatz. Noch überraschender ist die Sachlage jedoch beim ecuadorianischen Abwehrboss der Pariser.

Pacho, der Frankfurt im vergangenen Sommer für eine Basisablöse von 40 Millionen Euro (plus fünf Millionen Bonus) verließ, stand zwar in allen 17 Champions-League-Spielen in der Startformation.

Zudem gehörte er im Finale gegen Inter Mailand zu den herausragenden Akteuren. Doch wie nun bekannt wurde, sah sein Transfervertrag offenbar keine zusätzlichen Zahlungen für einen möglichen Titelgewinn vor.