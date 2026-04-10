SGE-Coach Riera verteidigt seine harsche Kritik: "Mannschaft weiß, wie ich denke"

Frankfurt am Main - Albert Riera (43) sorgte zuletzt mit seinen klaren Aussagen für Aufsehen . Zuletzt stand Can Uzun (20) in der Kritik. Nun will der SGE-Trainer lieber über das Kollektiv reden.

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Albert Riera (43) will zukünftig mehr über das Kollektiv als einzelne Spieler sprechen. © Uwe Anspach/dpa

Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera hat seine Kritik an einzelnen Spielern seit seinem Amtsantritt Anfang Februar verteidigt.

"Wenn ich vor der Presse spreche, glaube mir, die Spieler, sie wissen es bereits - die Mannschaft weiß, wie ich denke", sagte Riera vor der Auswärtspartie am 29. Spieltag gegen den abstiegsbedrohten Krisenklub VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Für ihn seien "alle Spieler wichtig" und niemand wichtiger als ein anderer, betonte der Coach des hessischen Bundesligisten und schlug damit neue Töne an.

"Deshalb möchte ich euch allen klarmachen, warum ich nicht gerne über einzelne Spieler spreche." Er spreche lieber über das Kollektiv, äußerte Riera.

Zuletzt war das noch anders. Nach dem 2:2 gegen den 1. FC Köln hatte der Spanier Offensivjuwel Can Uzun kritisiert, nachdem dieser im Duell mit den Rheinländern nicht zum Einsatz gekommen war. "Du kannst mit dem Ball so gut sein, wie du willst. Wenn du es aber nicht ohne Ball bist, wirst du bei Albert nicht spielen", hatte Riera gesagt.