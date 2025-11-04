Sind 500 Frankfurter Randale-Macher auf dem Weg nach Mailand? Das sagt die Eintracht

Frankfurt am Main/Neapel - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt dementierte Informationen der " Bild ", nach denen sich rund 500 Frankfurter Anhänger trotz des erneuten Ausschlusses der eigenen Fans für das Champions-League-Duell beim italienischen Meister SSC Neapel auf den Weg in die Stadt am Vesuv machen wollen.

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs hatte es wilde Straßenschlachten zwischen Randalierern und der Polizei gegeben. © Salvatore Porta/AP/dpa

Eine derartige Anzahl an Menschen aus Frankfurt sei mitnichten zu erwarten, hieß es.

Auch beim bislang letzten Aufeinandertreffen beider Fußball-Klubs in Neapel vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren waren Gäste-Fans nicht zugelassen gewesen. Dennoch hatten sich Randalierer wilde Straßenschlachten geliefert, Autos in Brand gesetzt und waren auf die Polizei losgegangen.

800 Sicherheitskräfte sind auch jetzt im Einsatz, obwohl der Verkauf von Eintrittskarten an in Frankfurt wohnhafte Fans von der zuständigen Präfektur vor einigen Wochen untersagt worden war.

Die Eintracht bedauert den Ausschluss der eigenen Fans. "Es ist schade, dass die Fans nicht dabei sein dürfen. Aber wir wissen, dass sie uns im Geiste unterstützen werden", sagte Co-Trainer Jan Fießer (38) vor dem vierten Spieltag in der Ligaphase der Königsklasse am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN).