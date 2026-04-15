Spanien-Giganten baggern: Das sagt Eintracht-Star Brown zu möglichem Sommer-Abgang

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Shootingstar Nathaniel Brown (22) ist heiß begehrt auf dem europäischen Transfermarkt. Verlässt er die SGE bereits in diesem Sommer?

Nathaniel Brown (22) könnte die Frankfurter Eintracht im Sommer verlassen - allerdings nur für eine hohe Ablösesumme. © Marc Schüler/dpa

In einem aktuellen Interview mit der "Sportbild" erklärt der 22-Jährige jetzt, wie er den WM-Sommer angehen möchte.

"Mein Fokus liegt voll auf der Eintracht und dem Ziel, uns für Europa zu qualifizieren. Und dann wäre ich sehr gerne bei der WM dabei", so der Linksverteidiger.

Anschließend ergänzt er: "Dann werde ich schauen, was im Sommer passiert. Im Fußball kann man schlecht planen, deswegen beschäftige ich mich nicht damit."

Angesprochen auf das Interesse europäischer Spitzenklubs wie Real Madrid oder dem FC Barcelona entgegnet Brown: "Ja, das bekommt man schon mit, beeinflusst mich aber nicht. Ich konzentriere mich auf die Ziele, die ich in der Hand habe. Alles andere interessiert mich jetzt nicht."

Ein Bekenntnis zur Eintracht sieht sicher anders aus, die Adlerträger würde bei einem Brown-Abgang allerdings ein warmer Geldregen erwarten.