Superstar in der Mache? Eintracht soll dieses Juwel im Visier haben

Frankfurt am Main - Matias Siltanen dürfte wohl nicht unbedingt sonderlich vielen Anhängern von Eintracht Frankfurt ein Begriff sein. Das könnte sich jedoch ändern. Das 18 Jahre alte Juwel aus Finnland soll sich in den Fokus gekickt haben.

Matias Siltanen (18) könnte bald für Eintracht Frankfurt kicken. © imago/Bildbyran

Laut "Bild"-Informationen ist es bereits zu ersten Gesprächen zwischen den Hessen und der Seite des Spielers gekommen. Momentan läuft Siltanen noch für Djurgardens IF in der ersten schwedischen Liga auf, sein Vertrag ist bis zum Sommer 2027 gültig.

Dem Bericht zufolge hat die Frankfurter Chefetage allerdings bärenstarke Konkurrenz, unter anderem soll Manchester City ebenfalls schon im Januar des Jahres die finanzstarken Fühler ausgestreckt haben.

Statt der Verlockung zu verfallen und auf die Insel zu wechseln, ging es für Siltanen schlussendlich nach Schweden. Eine Entscheidung, die wohl vor allem mit Blick auf Spielpraxis und die nächsten Entwicklungsschritte getroffen worden sein dürfte.

Wettbewerbsübergreifend stehen 29 Einsätze und drei Vorlagen zu Buche. In der Truppe von Trainer Jani Honkavaara (49) fungiert der Mittelfeldspieler als tragende Säule. Er ist seit seiner Ankunft gesetzt, zahlt dieses Vertrauen zurück.