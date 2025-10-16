Superstar in der Mache? Eintracht soll dieses Juwel im Visier haben
Frankfurt am Main - Matias Siltanen dürfte wohl nicht unbedingt sonderlich vielen Anhängern von Eintracht Frankfurt ein Begriff sein. Das könnte sich jedoch ändern. Das 18 Jahre alte Juwel aus Finnland soll sich in den Fokus gekickt haben.
Laut "Bild"-Informationen ist es bereits zu ersten Gesprächen zwischen den Hessen und der Seite des Spielers gekommen. Momentan läuft Siltanen noch für Djurgardens IF in der ersten schwedischen Liga auf, sein Vertrag ist bis zum Sommer 2027 gültig.
Dem Bericht zufolge hat die Frankfurter Chefetage allerdings bärenstarke Konkurrenz, unter anderem soll Manchester City ebenfalls schon im Januar des Jahres die finanzstarken Fühler ausgestreckt haben.
Statt der Verlockung zu verfallen und auf die Insel zu wechseln, ging es für Siltanen schlussendlich nach Schweden. Eine Entscheidung, die wohl vor allem mit Blick auf Spielpraxis und die nächsten Entwicklungsschritte getroffen worden sein dürfte.
Wettbewerbsübergreifend stehen 29 Einsätze und drei Vorlagen zu Buche. In der Truppe von Trainer Jani Honkavaara (49) fungiert der Mittelfeldspieler als tragende Säule. Er ist seit seiner Ankunft gesetzt, zahlt dieses Vertrauen zurück.
Matias Siltanen zu Eintracht Frankfurt? Ablösesumme wohl im Bereich von 15 bis 20 Millionen Euro
Neben der Eintracht und den Sky Blues sollen auch zahlreiche Vereine aus Spanien und Italien um seine Dienste buhlen, aus der Bundesliga wird Bayer 04 Leverkusen ein gesteigertes Interesse nachgesagt.
Laut der italienischen Sportzeitung "Tuttosport" habe die Werkself gute Karten, das Rennen um Siltanen, der trotz seines jungen Alters mit einer beachtlichen Zweikampfstärke und Übersicht glänzt, sei aber noch längst nicht entschieden.
Mit Blick auf die Entscheidung gegen City und für Spielpraxis dürfte letztlich wohl einmal mehr vor allem die vom potenziellen Arbeitgeber aufgezeigte Perspektive den Ausschlag geben - etwas, das Markus Krösche (45) und Co. in die Karten spielt.
Aus finanzieller Sicht wäre eine Verpflichtung Siltanens für die stark wirtschaftende Eintracht sicherlich stemmbar. Laut "Bild" dürften wohl 15 bis 20 Millionen Euro aufgerufen werden - kein Schnäppchen, aber auch kein Mondpreis.
Titelfoto: imago/Bildbyran