Supertalent im Anflug? Eintracht mit Interesse an Nürnbergs 9-Tore-Stürmer Tzimas

Frankfurt am Main/Nürnberg - Bei der Suche nach einer Verstärkung in der Offensive könnte Eintracht Frankfurt einmal mehr beim 1. FC Nürnberg fündig geworden sein.

Stefanos Tzimas (19) hat in der Hinrunde beim 1. FC Nürnberg eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. © Daniel Karmann/dpa

So berichtet Sky-Transferexperte Florian Plettenberg (36) via X, dass die Hessen in das Rennen um den griechischen U21-Nationalspieler Stefanos Tzimas eingestiegen sein sollen.

Der 19-Jährige kam Anfang der Saison auf Leihbasis von PAOK Saloniki zu den Franken und legte eine sensationelle Entwicklung hin. Bei seinen 15 Einsätzen in der 2. Bundesliga erzielte er bislang neun Treffer (2 Assists).

Kein Wunder also, dass sein Marktwert laut Transfermarkt.de innerhalb eines halben Jahres von 1,8 Millionen auf zehn Millionen Euro gestiegen ist.

Auch sollen diverse namhafte Klubs in ganz Europa Tzimas auf dem Zettel haben, unter anderem der FC Liverpool, Juventus Turin und aus der Bundesliga der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.

Laut Plettenberg denkt nun also auch die SGE über eine Verpflichtung des hochtalentierten Stürmers nach - angeblich sogar schon während des Wintertransfer-Fensters.