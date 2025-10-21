Torwart-Beben bei Eintracht Frankfurt: Kauã Santos vorerst nicht mehr die Nummer eins!

Nach Patzern und 18 Gegentoren in fünf Spielen zieht Eintracht Frankfurt bei Kauã Santos die Reißleine: In den nächsten Partien steht Michael Zetterer im Tor.

Von Christian Johner

Frankfurt am Main - Nach mehreren Patzern des Brasilianers Kauã Santos (22) wechselt Eintracht Frankfurt den Torhüter.

Kauã Santos (22) hat nach seiner langen Verletzungspause noch nicht wieder zu seiner alten Form gefunden.
Kauã Santos (22) hat nach seiner langen Verletzungspause noch nicht wieder zu seiner alten Form gefunden.  © Arne Dedert/dpa

Das kündigte Coach Dino Toppmöller (44) vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) an. Statt Kauã Santos wird Michael Zetterer (30) im Tor stehen - und das nicht nur gegen Liverpool.

Die Frankfurter reagieren damit auf die Fehler von Kauã Santos in den vergangenen Spielen.

Nachdem der 22-Jährige zu Beginn der Saison von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt war, kassierte er zuletzt 18 Gegentore in fünf Spielen.

Burkardt-Frust trotz Doppelpack für die Eintracht: "Es tut weh"
Eintracht Frankfurt Burkardt-Frust trotz Doppelpack für die Eintracht: "Es tut weh"

Unter anderem beim 2:2 am Sonntag gegen den SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga patzte der Keeper beim Ausgleich in der Schlussphase.

Michael Zetterer (30) hatte bereits in den ersten fünf Pflichtspielen der Saison das Eintracht-Tor gehütet.
Michael Zetterer (30) hatte bereits in den ersten fünf Pflichtspielen der Saison das Eintracht-Tor gehütet.  © Federico Gambarini/dpa

Toppmöller: Kein "Hop-on-Hop-off-Spiel"

Natürlich sei Kauã Santos über die Entscheidung "nicht begeistert gewesen", erklärte Toppmöller.

"Gerade ist der Moment, dass Kauã noch mal einen neuen Anlauf nimmt und alles verarbeitet, was zuletzt passiert ist. Wir haben nicht vor, daraus ein Hop-on-Hop-off-Spiel zu machen und werden mit Zetti in das Spiel morgen gehen und in die nächsten Wochen", äußerte der Eintracht-Coach.

Zetterer war im Sommer von Werder Bremen verpflichtet worden, nachdem der langjährige Eintracht-Stammkeeper Kevin Trapp (35) zum französischen Erstligisten FC Paris gewechselt war.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

Mehr zum Thema Eintracht Frankfurt: