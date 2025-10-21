Torwart-Beben bei Eintracht Frankfurt: Kauã Santos vorerst nicht mehr die Nummer eins!

Kauã Santos (22) hat nach seiner langen Verletzungspause noch nicht wieder zu seiner alten Form gefunden. © Arne Dedert/dpa

Das kündigte Coach Dino Toppmöller (44) vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) an. Statt Kauã Santos wird Michael Zetterer (30) im Tor stehen - und das nicht nur gegen Liverpool.

Die Frankfurter reagieren damit auf die Fehler von Kauã Santos in den vergangenen Spielen.

Nachdem der 22-Jährige zu Beginn der Saison von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt war, kassierte er zuletzt 18 Gegentore in fünf Spielen.

Unter anderem beim 2:2 am Sonntag gegen den SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga patzte der Keeper beim Ausgleich in der Schlussphase.