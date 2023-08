Transfer-Hickhack um Kolo Muani: Jetzt spricht Eintracht-Keeper Kevin Trapp

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Torwart Kevin Trapp hofft auf eine möglichst schnelle Entscheidung im Transfergerangel um den von Paris Saint-Germain umworbenen Stürmer Randal Kolo Muani (24).

"Die Mannschaft ist stärker geworden und vor allem die Breite des Kaders hat sich verbessert", meinte der Nationalkeeper mit Blick auf den Start der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit dem hessischen Duell gegen Darmstadt 98 .

"Ich hoffe für uns alle, dass schnell eine Lösung gefunden wird, egal, wo es hingeht", sagte der 33 Jahre alte Schlussmann am Mittwoch. "Da Klarheit zu haben, ist für den Spieler und die Mannschaft wichtig."

Kevin Trapp hofft auch in der Conference League auf "magische Nächte". © Arne Dedert/dpa

In den vergangenen zwei Jahren sei die Eintracht mit dem Europa-League-Sieg 2022 oder dem Einzug in das DFB-Pokalfinale unheimlich erfolgreich gewesen: "Es ist sehr schwierig, das zu toppen."

Nach dem großen Erfolg in der Europa League erreichte die Eintracht in der vorigen Spielzeit das Achtelfinale der Champions League. Als Liga-Siebter spielen die Frankfurter in dieser Saison international im Playoff der Conference League.

"Wir nehmen diesen Wettbewerb ernst und wollen wieder magische Nächte haben. Es wird keinen einzigen in der Mannschaft geben, der sagt, Conference League ist mir nicht gut genug", betonte Trapp.

Die Hessen treffen entweder auf Hapoel Be'er Scheva oder Lewski Sofia. Das Hinspiel wird am 24. August auswärts und die Rückpartie eine Woche danach in Frankfurt ausgetragen.